El Tribunal Supremo venezolano interviene a otro partido chavista

En la imagen un registro de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). El TSJ intervino este viernes el partido izquierdista Patria Para Todos (PPT) y nombró una junta directiva ad hoc. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 21 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) intervino este viernes el partido izquierdista Patria Para Todos (PPT) y nombró una junta directiva ad hoc, encabezada por la diputada Ileana Medina, que debe adelantar "un proceso de reestructuración" de la organización.

La sentencia, emanada de la Sala Constitucional, permite a la nueva directiva "utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolo, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio" del PPT, un partido que históricamente ha sido aliado del chavismo, que gobierna en Venezuela desde 2013.

La medida ocurre después de que una fracción del PPT introdujera el jueves ante el Supremo un recurso de amparo en el que solicitaba la reestructuración de su directiva.

El líder de la directiva suspendida, Rafael Uzcátegui, había rechazado formar parte de la alianza electoral de izquierda Gran Polo Patriótico -que encabeza el partido de Nicolás Maduro, el PSUV- y pactó con varias organizaciones una nueva alianza.

Uzcátegui no reaccionó de inmediato a la noticia, pero la mañana de este viernes, el PPT denunció en un comunicado el presunto "desarrollo de corrientes autoritarias" en el Gobierno de Maduro.

"Haciendo uso del poder del Estado y de sus instituciones, buscan acabar con la autonomía política de las organizaciones de izquierda", añadió la formación en el mismo texto.

El pasado martes, el TSJ emitió una medida similar contra el partido de izquierda Tupamaros, que también decidió no integrar la alianza electoral que encabeza el partido de Maduro.

Y días antes, el TSJ intervino y nombró juntas ad hoc en los partidos opositores Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia.

Estas últimas formaciones habían alertado que no participarán en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, que el grueso de la oposición rechaza por considerar una "farsa".

Pero las nuevas directivas han dicho que acudirán a los comicios para renovar el Parlamento, que por ahora controlan los detractores a Maduro.