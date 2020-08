El presidente de Argentina promete "dar batalla a la inseguridad"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, prometió este viernes "dar batalla a la inseguridad" como respuesta a "una demanda ciudadana que reclama más Policía", tras varias semanas en las que la seguridad en el país ha sido objeto de debate, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires.

"Vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más Policía, más efectivos, más seguridad en las calles", afirmó el mandatario durante la presentación de varias obras en la infraestructura ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, que realizó por videoconferencia desde la residencia presidencial de Olivos.

Asimismo adelantó que la semana que viene darán a conocer lo que tienen "pensado" para "llevarles tranquilidad" a los habitantes de la provincia, y destacó que "los usuarios del transporte público son los que más se exponen a la inseguridad".

El mandatario se refirió también a la situación económica del país, que arrastra una crisis desde hace más de dos años que se está agravando por la pandemia de coronavirus, y destacó que se está recuperando "de un modo más rápido" al esperado.

"La obra pública es el factor determinante que va a empezar a movilizar una economía que está empezando a recuperarse realmente de un modo más rápido que el que nosotros esperábamos", agregó.

Destacó que lo que más necesita el país "son empresarios que inviertan, empresarios que produzcan y que para lograr ese objetivo convoquen a los que trabajan".

También reiteró el papel del Estado como "motor del desarrollo", y subrayó los esfuerzos del Gobierno por "preservar la salud y los puestos de trabajo" ante la llegada de la pandemia.

"Cuando el virus llegó lo primero que hicimos fue preservar la salud, preservar los puestos de trabajo y preservar a las empresas para que puedan volver a funcionar inmediatamente después que la pandemia pase", aseveró.

En ese sentido agregó que le produce "orgullo" la forma en la que el sistema sanitario respondió estos meses, aunque alertó de que el "riesgo no ha terminado".

"Con orgullo vemos que el sistema sanitario argentino ha resistido a la pandemia y está resistiendo a la pandemia. Nos sentimos tranquilos y por momentos relajados ante un riesgo que no ha terminado", concluyó

El número total de contagios de coronavirus en Argentina asciende a 320.884 y el de fallecidos a 6.567, según las últimas cifras del ministerio de Salud.