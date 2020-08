El goleador argentino Ariel Nahuelpán deja el Tijuana de México

En la imagen, el goleador argentino Ariel Nahuelpán. EFE/Alejandro Zepeda/Archivo

Tijuana (México), 20 ago (EFE).- El goleador argentino Ariel Nahuelpán dejó de formar parte este jueves de los Xolos de Tijuana del fútbol mexicano por decisión propia, confirmó hoy el equipo del entrenador Pablo Guede.

"El delantero Ariel Nahuelpán dejó de formar parte del Club Tijuana Xoloitzcuintles; el jugador de 32 años de edad llegó a un acuerdo con la institución para desvincularse del cuadro fronterizo, por así convenir a los intereses de ambas partes", informó un comunicado de la institución.

Nahuelpan, un jugador de gran presencia física y olfato goleador, no sumó gol en las primeras cuatro jornadas del torneo y no fue convocado por el argentino Guede para la quinta.

De acuerdo con los medios, el argentino tuvo un altercado con el ecuatoriano Miler Bolaños luego de la derrota en la cuarta fecha de los Xolos, 0-2 ante el San Luis, y el entrenador decidió prescindir de ambos en el duelo del pasado fin de semana,lunes pasado, perdido 2-1 con el León.

Con una victoria, un empate, tres derrotas y cuatro puntos, el Tijuana aparece en el penúltimo lugar del campeonato, con la segunda peor ofensiva, con cuatro goles, de los cuales solo anotó uno en los últimos cuatro encuentros.

"Agradecemos a Ariel el profesionalismo mostrado durante su paso por la institución y le deseamos éxito en los proyectos personales y profesionales que emprenda a partir de ahora", agregó el Tijuana que no dijo nada sobre el estatus de Miler Bolaños.

Nahuelpán agradeció en sus redes sociales a los aficionados del Tijuana porque estuvieron en todo momento y señaló partir con la mirada adelante.

Los Xolos recibirán el domingo al Puebla del entrenador peruano Juan Reynoso, octavo de la tabla de posiciones, en un encuentro que el cuadro de Guedes está obligado a ganar en su estadio si pretende no alejarse de la zona de clasificación.

En su casa el equipo suma una victoria, un empate y una derrota.