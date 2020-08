El director del Servicio Postal de EE.UU. promete prioridad al voto por correo

Fotograma de un video puesto a disposición por el Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC) muestra a Louis DeJoy, Director General de Correos del Servicio Postal de los Estados Unidos, durante una audiencia virtual del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, EE. UU. EFE/SENATE HSGAC

Washington, 21 ago (EFE).- El director del Servicio Postal de EE.UU., Louis DeJoy, en medio de la polémica por las denuncias del presidente Donald Trump de que habrá un fraude masivo con el voto por correo en las elecciones del 3 de noviembre, prometió este viernes dar prioridad a la entrega de los votos por correo.

En una comparecencia telemática ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, DeJoy defendió la independencia de ese servicio y expresó su apoyo a esa práctica electoral, habitual en todos los comicios en los estados Unidos.

"Al aproximarnos a la elección, quiero asegurar al Comité y a la ciudadanía que el Servicio Postal es totalmente capaz y está comprometido con entregar el correo electoral del país y a hacerlo en tiempo", señaló DeJoy en la audiencia llevada a cabo por internet.

El martes DeJoy anunció que dejaba en suspenso hasta después de las elecciones las reformas que había emprendido en el Servicio Postal en respuesta a las críticas de dirigentes y legisladores del Partido Demócrata que argumentaron que los cambios complicarían el voto por correo en un año en el cual la pandemia de COVID-19 hace que esa opción sea la preferible de millones de votantes.

Los críticos de DeJoy, un donante de la campaña de Trump al que el mandatario nombró en ese puesto en junio, también apuntaron que los cambios en horarios de distribución, la reducción de personal y otras reformas amenazan la entrega puntual de medicamentos y alimentos, especialmente en áreas rurales.

Trump había respaldado los recortes en el Servicio Postal y en una entrevista la semana pasada llegó a admitir que estaba bloqueando la aprobación de nuevos fondos para esa agencia precisamente para evitar que tuviera los recursos suficientes para garantizar que haya un voto por correo universal", al que achaca el supuesto fraude.

El presidente del Comité, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, acusó a los demócratas de propagar "una versión falsa" para desprestigiar a DeJoy y elogió al funcionario por sus esfuerzos para reducir los costos en la agencia, que cuenta con más de 633.000 empleados.

El voto postal se ha hecho común en muchos estados en décadas recientes y las organizaciones que promueven la mayor participación ciudadana en los comicios sostienen que ayuda a los votantes, y que la experiencia muestra que ese proceso no ha producido fraudes.

Trump ha emprendido una campaña de desprestigio contra el voto por correo a menos que sea por ausencia del votante y ha llegado a decir que sólo puede perder la elección de noviembre si ésta es fraudulenta

Este mismo jueves, Trump aseguró que el voto por correo es un desastre, ya que se "están mandando 51 millones de votos por correo a gente que ni siquiera lo ha pedido", con lo que esta será "la elección más fraudulenta de la historia" de los Estados Unidos.

El gobernante llegó a insinuar, sin pruebas, que este envío "indiscriminado" de votos es una estrategia de la oposición, al asegurar que por lo que "ha oído", es una práctica que se da "en áreas demócratas y no republicanas".

"Según los demócratas el director de Correos trata de sabotear el sistema postal para impedir la participación de votantes en la elección", sostuvo Johnson en la audiencia.

El senador Gary Peters, demócrata por Michigan, le espetó al interpelado que "el Servicio Postal siempre ha cumplido con su entrega (de envíos) y usted, Sr. DeJoy, no creo que usted haya cumplido en su breve gestión".

Según el funcionario, hay más de 140.000 buzones de recolección de correos en Estados Unidos y en la última década se han retirtrado unos 35.000, dentro de un proceso orientado por los datos sobre su utilización, que incluye la instalación de buzones nuevos en sitios donde crece la población.

DeJoy dijo que él está a favor del voto postal y que él mismo ha ejercido el sufragio por este medio "durante muchos años", y agregó "la ciudadanía debe tener la posibilidad de votar por correo y el Servicio Postal entregará cada voto y procesará cada voto que reciba en el tiempo debido".

Donald Trump se juega la reelección en los comicios del 3 de noviembre próximo, en los que se enfrentará a Biden, que encabeza las encuestas de intención de voto. EFE

