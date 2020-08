Diagnostican con cáncer a entrenador del Washington de football americano

El entrenador del Washington Football Team de la NFL, Ron Rivera, dio a conocer este jueves que fue diagnosticado con cáncer pero dijo que se encuentra en una etapa temprana y planea dirigir al equipo esta temporada que arranca en septiembre.

Rivera, de 58 años, padece un tipo de cáncer de piel en células escamosas en el cuello. El técnico hizo público su dolencia ante sus jugadores y la prensa, señalando que el cáncer fue hallado de forma temprana y se considera "muy tratable y curable".

"Planeo seguir entrenando", afirmó Rivera. "Los médicos me animaron a hacerlo también. Me dijeron: 'Si te sientes fuerte, hazlo, no bajes la velocidad, haz tus actividades físicas".

Rivera, nombrado Mejor Entrenador de la NFL en 2013 y 2015, reveló que a principios de julio se encontró un bulto en el cuello y, al no desaparecer, comenzó a consultar a especialistas, que le comunicaron el diagnóstico hace dos semanas.

"Me quedé aturdido", recuerda. "Y estaba enfadado porque siento que estoy en la mejor salud que he tenido".

Rivera, de ascendencia puertorriqueña y mexicana, fue reclutado por la franquicia de Washington el pasado febrero después de ocho temporadas y media en los Carolina Panthers, a los que llevó a la Super Bowl en 2016, en la que cayeron ante los Denver Broncos.

Desde su llegada a Washington, Rivera tuvo que afrontar unos meses turbulentos con las presiones a la franquicia para que retirara su apodo de Redskins, considerado ofensivo hacia las comunidades nativas estadounidenses.

Además de esta polémica, que obligó al equipo a cambiar de nombre y llamarse provisionalmente Washington Football Team, en julio también se conoció que más de una docena de mujeres denunciaron haber sido acosadas sexualmente cuando trabajaban en la franquicia entre 2006 y 2019.

gbv/cl