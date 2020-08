Cultura.- Ben Affleck y Michael Keaton volverán a ser Batman en The Flash

21/08/2020 Ben Affleck y Michael Keaton como Batman en distintas épocas CULTURA WARNER



MADRID, 21 (EUROPA PRESS) -



Hace unas semanas, los fans de Batman recibieron una inesperada sorpresa al darse a conocer que Michael Keaton volvería a interpretar al Hombre Murciélago en la película de The Flash que dirige Andy Muschietti. Y no estará sólo, porque la versión del Caballero Oscuro de Ben Affleck también estará en el filme.



Fuentes cercanas a Vanity Fair aseguran que, además de la versión envejecida del Batman de Keaton, también se sumará Affleck en algún tipo de cameo como el enfurecido Caballero Oscuro que interpretó en Liga de la Justicia y sus predecesoras. Y, sin embargo, su presencia será "crucial" dentro del argumento, como ha explicado el director.



Vanity Fair también informa que Affleck recibió el guion de la cinta la semana pasada, y aceptó sumarse al proyecto. "Es una parte crucial del impacto emocional de la película", explicó Muschietti al medio. "La relación entre Barry y el Wayne de Affleck traerá un nivel de emoción que no hemos visto antes".



"Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero los dos personajes están más relacionados de lo que pensamos", continuó el director de IT. "Ambos perdieron a sus madres a causa de un asesinato, y es uno de los detonantes emocionales de la película. Ahí es donde entra en juego el Batman de Affleck".



Tiene sentido que, si aparece el Batman de Keaton, también haya un pequeño papel para Affleck. Al fin y al cabo, la película de The Flash se basará en el cómic Flashpoint Paradox, donde se incluyen versiones alternativas de los superhéroes de DC. Además, el Velocista Escarlata de Ezra Miller proviene del mismo universo que el Batman de Affleck, conocido como Snyderverse por el director Zack Snyder.



Según el director, Flash considera a Affleck el Batman original. "Él es la línea de base original. Es parte del estado inalterado y familiar antes de lanzarnos a la aventura de Barry Allen. Él marca la familiaridad", sentenció Muschietti.