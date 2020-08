Cuba reduce a 17 los casos diarios de COVID tras varios días en alza

Varias personas compran productos agrícolas hoy, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 21 ago (EFE).- Cuba reportó este viernes 17 nuevos pacientes de la COVID-19, una cifra considerablemente más baja que las de las últimas jornadas, y registró una persona fallecida, según el parte actualizado del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De los nuevos 17 contagiados, 12 son cubanos y 5 extranjeros -un francés residente temporal en La Habana y 4 viajeros venezolanos-, mientras que 11 fueron contactos de casos ya confirmados con la enfermedad y 2 con fuente de infección hasta ahora no precisada.

El deceso de una mujer de 67 años reportada ayer en La Habana representa la tercera de la nueva ola de la COVID en la isla, donde los fallecidos a causa de la enfermedad suman 89 desde que declaró la pandemia el pasado marzo.

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, explicó en la rueda de prensa diaria sobre el impacto del coronavirus SARS-Cov-2 que la paciente fallecida -residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo- padecía hipertensión arterial y murió tras sufrir una segunda parada cardiorrespiratoria.

ALIVIO PARA LA HABANA

Hoy Cuba notificó 13 casos autóctonos, 5 de ellos detectados a partir de 3.556 pruebas PCR realizadas en La Habana, actual epicentro de la pandemia en el país con más de 400 pacientes detectados en los últimos quince días y 62 diagnosticados el pasado miércoles.

La Habana -la zona más afectada en la segunda ola de la COVID en la isla- tras permanecer estancada más de un mes en la fase 1 de reapertura reportó nuevos brotes y focos por lo que retrocedió desde el pasado 10 de agosto a la fase de trasmisión autóctona limitada.

Ello ha significado que desde entonces se aplican fuertes medidas restrictivas como la suspensión del transporte público, la limitación de la entrada y salida de la ciudad, el cierre de la mayoría de los servicios y el uso obligatorio de la mascarilla en la calle.

Las autoridades atribuyen el incremento de positivos en la capital cubana -con predominio de jóvenes y mujeres- al descuido y no cumplimiento de las medidas higiénico epidemiológicas.

De los 12 eventos de trasmisión abiertos en el país caribeño al día de hoy, 7 de ellos se encuentran localizados en La Habana -donde se trabaja en 193 controles de foco-, otros 3 eventos se ubican en su vecina provincia de Artemisa, y en las de Villa Clara y Pinar del Río, uno en cada caso.

Del resto de los casos positivos de hoy, 5 fueron localizados en municipios de Artemisa, uno en la provincia de Matanzas y dos se registraron en la oriental Las Tunas.

En los últimos días han comenzado a funcionar nuevos laboratorios para realizar pruebas de diagnóstico en el país, donde ayer se estudiaron 5.224 muestras y hasta la fecha el total es de 351.663.

RECUENTO ACTUALIZADO

La mayor tasa de incidencia de casos confirmados por cada 100.000 habitantes la tiene La Habana con 25,67, seguida de Artemisa (17,09), Pinar del Río subió a 4,62 tras la aparición de un evento en su municipio La Palma que ya registra 16 casos, y Villa Clara tiene 3,6.

El doctor Durán exhortó nuevamente este viernes a cumplimentar las medidas orientadas para disminuir la incidencia de casos positivos y la trasmisión de la enfermedad

En el recuento actualizó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1.136 pacientes, de los cuales en observación están 42, sospechosos son 554 y confirmados activos 540.

Del total de 3.582 positivos diagnosticados en Cuba hasta ahora, hay 2.946 (el 83,6 %) con antecedente de haber sido contacto de un caso confirmado, en 247 personas no se ha podido precisar la fuente de infección y 333 personas han tenido fuente de infección en el extranjero, el 9,4 por ciento.

Los asintomáticos en el momento del diagnóstico suman 2.068 (57.7%) y las altas clínicas 2.952, de las que 58 fueron otorgadas el las últimas 24 horas, 45 de ellas en hospitales de La Habana.

La evolución de los 540 pacientes activos es favorable para 527, otros 3 se encuentran en estado crítico y 10 están graves.

En este momento la mayoría de la isla se encuentra en la última fase de reapertura, que incluye la apertura de fronteras - pospuesta sin fecha hasta que La Habana mejore su situación - y el reinicio del curso escolar en septiembre, con excepción de la capital.