Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Temor al virus, esperanzas de una vacuna

Las consecuencias de la propagación de la pandemia en Europa continúan mientras las autoridades muestran poca disponibilidad para imponer cierres de fronteras similares a los implementados en el punto más crítico de la pandemia, durante marzo y abril. El bloque está intentando combatir una crisis de salud pública sin asestar otro golpe a las economías. La canciller alemana, Angela Merkel, instó el jueves a los líderes europeos a trabajar juntos. Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron que la vacuna contra el covid-19 que están desarrollando en conjunto está en buen pie para ser sometida a revisión regulatoria ya en octubre. El mes pasado, las compañías cerraron un acuerdo de US$2.000 millones para entregar 100 millones de dosis iniciales de la vacuna a Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia planea comenzar ensayos clínicos internacionales de su vacuna Sputnik V. Por su parte, las hospitalizaciones de California por covid-19 disminuyeron a su nivel más bajo desde fines de junio mientras que los casos diarios se mantuvieron por debajo de la línea de tendencia de dos semanas.

Dificultades para el brexit

Autoridades del Reino Unido y la Unión Europea temen que un acuerdo del brexit esté en riesgo de escaparse de las manos. Un intento del Reino Unido, aparentemente rechazado, de acabar con el estancamiento de las negociaciones se centró en un proyecto de Acuerdo de Libre Comercio basado en un punto donde creen que hay elementos en común con la UE, dijeron personas con conocimiento de las negociaciones que pidieron no ser identificadas. Las dos partes están muy alejadas en lo que respecta al acceso a las aguas pesqueras británicas y a los llamados requisitos de igualdad de condiciones destinados a evitar una distorsión de la competencia. El negociador jefe del bloque, Michel Barnier, dijo que parece improbable un acuerdo después de que las conversaciones se interrumpieran el viernes. El tiempo se agota mientras se aproxima el borde del acantilado de un brexit sin acuerdo a fin de año, cuando concluye el período de transición y los aranceles podrían entrar en vigor. Los inversionistas no parecen esperanzados: un bajo rendimiento de las acciones del Reino Unido este año está empujando el índice FTSE 100 a un mínimo histórico en relación con el índice MSCI All-Country World.

Una dura batalla

Joe Biden criticó al presidente Donald Trump en un discurso transmitido en horario de máxima audiencia en el que aceptó la nominación demócrata, calificando a su oponente como una vergüenza nacional que dejó a los estadounidenses vulnerables a la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas. Sin siquiera usar el nombre de Trump, el exvicepresidente dijo que había “envuelto a EE.UU. en la oscuridad durante demasiado tiempo”, sentando las bases de una dura batalla para las elecciones generales. Biden dijo que otros cuatro años de una presidencia de Trump se traducirían en el cierre de más pequeñas empresas y un aumento en los casos de virus. Trump buscó distraer la atención del discurso con una entrevista en Fox News advirtiendo, sin evidencia, que habrá fraude en las elecciones. El presidente dijo que enviaría alguaciles, fiscales de EE.UU. y fiscales generales a los lugares de votación.

Mercados al alza

Las noticias sobre las vacunas impulsaron la confianza de los inversionistas, eclipsando datos económicos que mostraron que la recuperación de Europa está flaqueando. El índice MSCI Asia Pacific mostraba un alza de 0,8% a las 5:30 a.m., hora del este, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un avance de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 subió 0,5% después de caer brevemente tras la noticia de que la región perdió inesperadamente su impulso económico este mes. Los futuros del S&P 500 no mostraban variación, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,64% y el oro caía.

También hoy…

Los datos del PMI de agosto se publicarán a las 9:45 a.m., y el consenso espera un leve aumento de las cifras de fabricación y servicios frente al mes anterior. Las ventas de viviendas existentes se dan a conocer a las 10:00 a.m., mientras que las últimas cifras del recuento de plataformas de Baker Hughes se publican a la 1:00 p.m. Hoy es un día tranquilo para los resultados corporativos; Foot Locker Inc. y Deere & Co. reportan antes del toque de la campana.

