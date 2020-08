Ciencia.-Hojas fósiles muestran alto CO2 que estimuló un 'enverdecimiento global'

21/08/2020 Hojas fósiles POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JENNIFER BANNISTER/UNIVERSITY OF OTAGO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Científicos que estudian hojas de un bosque de 23 millones de años han vinculado por primera vez altos niveles de CO2 atmosférico con mayor crecimiento de plantas y el clima cálido de ese tiempo.



El hallazgo se suma a la comprensión de cómo el aumento de CO2 calienta la tierra y cómo la dinámica de la vida vegetal podría cambiar en décadas, cuando los niveles de CO2 pueden reflejar de cerca los del pasado distante.



Los científicos recuperaron las hojas de un lecho único de un lago de Nueva Zelanda que contiene los restos de plantas, algas, arañas, escarabajos, moscas, hongos y otros seres vivos de un período cálido conocido como el Mioceno temprano.



Los científicos han postulado durante mucho tiempo que el CO2 era alto entonces, y algunas plantas podrían cosecharlo de manera más eficiente para la fotosíntesis. Este es el primer estudio que muestra que esas cosas realmente sucedieron en conjunto. Los hallazgos fueron publicados esta semana en la revista Climate of the Past.



"Lo sorprendente es que estas hojas están básicamente momificadas, por lo que tenemos sus composiciones químicas originales y podemos ver todas sus finas características bajo un microscopio", dijo el autor principal Tammo Reichgelt, científico adjunto del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia y profesor asistente de geociencias en la Universidad de Connecticut. "Se ha ido acumulando evidencia de que el CO2 era alto entonces, pero ha habido paradojas".



El llamado "efecto de fertilización con carbono" tiene vastas implicaciones. Los experimentos de laboratorio y de campo han demostrado que cuando los niveles de CO2 aumentan, muchas plantas aumentan su tasa de fotosíntesis, porque pueden eliminar el carbono del aire de manera más eficiente y conservar agua mientras lo hacen.



De hecho, un estudio de 2016 basado en datos satelitales de la NASA muestra un efecto de "ecologización global" debido principalmente al aumento de los niveles de CO2 producido por el hombre en las últimas décadas; de un cuarto a la mitad de las tierras con vegetación del planeta han experimentado aumentos en el volumen de hojas en árboles y plantas desde aproximadamente 1980. Se espera que el efecto continúe a medida que aumentan los niveles de CO2.



Esto puede parecer una buena noticia, pero la realidad es más compleja. Una mayor absorción de CO2 no se acercará a compensar lo que los humanos están vertiendo en el aire. No todas las plantas pueden aprovechar, y entre las que lo hacen, los resultados pueden variar según la temperatura y la disponibilidad de agua o nutrientes.



Y hay evidencia de que cuando algunos cultivos importantes realizan la fotosíntesis más rápidamente, absorben relativamente menos calcio, hierro, zinc y otros minerales vitales para la nutrición humana. Debido a que gran parte de la vida vegetal actual evolucionó en un mundo templado con bajas emisiones de CO2, algunos ecosistemas naturales y agrícolas podrían verse alterados por niveles más altos de CO2, junto con el aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones que traen consigo.



"Nadie sabe cómo se desarrollará", dijo Reichgelt. "Es otra capa de estrés para las plantas. Puede ser genial para algunas y horrible para otras".



El depósito está ubicado en un pequeño cráter volcánico extinto hace mucho tiempo que ahora se encuentra en una granja cerca de la ciudad de Dunedin, en el sur de Nueva Zelanda. El cráter, de aproximadamente un kilómetro de diámetro, alguna vez tuvo un lago aislado donde se acumularon sucesivas capas de sedimentos del entorno circundante.



La característica fue reconocida solo en los últimos 15 años; los científicos lo llamaron Foulden Maar. Reconociéndolo como una mina de oro científica, lo han estado estudiando desde entonces. Algunos también han estado luchando contra una empresa minera real que quiere despojar el depósito para la alimentación del ganado.



En el nuevo estudio, los investigadores tomaron muestras de un núcleo de perforación de 2009 que penetró 100 metros hasta cerca del fondo del lecho del lago ahora seco. Entre capas anuales blanquecinas de algas ricas en sílice que florecieron cada primavera durante 120.000 años, se alternan capas negruzcas de materia orgánica que cayeron durante otras estaciones.



Estos incluyen innumerables hojas de un bosque siempre verde subtropical. Se conservan tan perfectamente que los científicos pueden ver las venas microscópicas y los estomas, los poros por los que las hojas toman aire y liberan agua al mismo tiempo durante la fotosíntesis. A diferencia de la mayoría de los fósiles, las hojas también conservan sus composiciones químicas originales. Es el único depósito conocido en el hemisferio sur, y está mucho mejor conservado que los pocos depósitos similares que se conocen en el norte.