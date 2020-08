19/08/2020 Camilo Blanes, hecho un runner, se refugia en el deporte para superar su peor momento . MADRID, 21 (CHANCE) Ajeno a los que elucubran con su estado de salud y las adicciones poco saludables que al parecer - y según las declaraciones públicas de su madre, Lourdes Ornelas - podría padecer, Camilo Blanes lucha poco a poco por superar este duro bache personal y volver a dar la versión de sí mismo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Ajeno a los que elucubran con su estado de salud y las adicciones poco saludables que al parecer - y según las declaraciones públicas de su madre, Lourdes Ornelas - podría padecer, Camilo Blanes lucha poco a poco por superar este duro bache personal y volver a dar la versión de sí mismo.



Tras declarar que se encuentra "muy bien" y que no tiene ningún problema, sólo que estuvo "sometido a mucha tensión", el conocido como Camilín se ha dejado ver muy bien acompañado por una atractiva y misteriosa joven con la que podría haber recuperado la ilusión en el terreno sentimental.



Y ahora, demostrando que está totalmente desconocido, el hijo de Camilo Sesto no duda en salir a hacer deporte pese a las altas temperaturas que está alcanzando Madrid, en cuyas afueras reside en la mansión que perteneció a su padre.



Con pantalón de chándal largo, sudadera de aldogón y su inseparable gorra, demostrando que "no hay dolor" y desafiando los más de 30 grados que hace en la capital, Camilín se destapa como todo un runner saliendo a correr por los alrededores de su domicilio.



¡Dale al play y no te pierdas las imágenes más sorpredentes e inesperadas del hijo de Camilo Sesto!