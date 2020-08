Brexit.- Barnier critica que la negociación post Brexit "parece ir hacia atrás" y ve "poco probable" un acuerdo

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El negociador europeo para el acuerdo con Reino Unido, Michel Barnier, ha lamentado este viernes la falta de avances concretos en la negociación post Brexit con Londres, asegurando que en momentos esta "parecía retroceder, en lugar de avanzar".



En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la séptima ronda de negociaciones entre Bruselas y Londres, centrada en competencia, pesca y comercio, el francés ha expresado su "decepción" por la falta de compromiso mostrada por el equipo británico y ha avisado que ve "poco probable" cerrar un acuerdo a tiempo para finales de año, visto el enquistamiento de las conversaciones.



"En las mesas de esta semana pudimos avanzar en términos técnicos, como asuntos de energía, antifraude o participación en programas de la UE. Será útil para consolidar un texto final, pero, a la vez, esta semana sentimos que en otros temas íbamos hacia atrás y no hacia adelante", ha valorado.



Según Barnier, ante el escaso margen de maniobra con el que cuenta, en Bruselas consideran que el acuerdo debería estar listo el 31 de octubre para poder ser ratificado antes de fin de año, es "poco probable" cerrar un acuerdo con Reino Unido. "No entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo", se ha cuestionado.



De lado británico, el negociador David Frost ha informado en un comunicado que las conversaciones han sido "útiles, pero se han experimentado pocos progresos". El Ejecutivo de las islas ha criticado que la UE insista en que Reino Unido acepte las políticas europeas de pesca y de ayudas públicas, asegurando que la falta de acuerdo en este área hace "innecesariamente difícil" lograr avances en términos globales.



Según Londres, es todavía posible cerrar un acuerdo en el mes de septiembre aunque "está claro que no será fácil de lograr". "Sigue siendo necesario un trabajo sustantivo en una variedad de áreas diferentes de posible cooperación futura entre Reino Unido y la UE si queremos lograrlo", ha resumido el equipo británico, que señala que el tiempo se acaba "para las dos partes".