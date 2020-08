Bielorrusia.- Lukashenko promete resolver "en los próximos días" la situación en Bielorrusia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este viernes que la crisis política que atraviesa el país como resultado de su victoria en las elecciones del pasado 9 de agosto estará resuelta "en los próximos días".



En una visita a una fábrica, el mandatario ha denunciado que la situación ha sido politizada y ha defendido que no se puede permitir que el país "se rompa", pero ha sostenido que no es tan difícil como se está queriendo hacer ver.



"Todavía hay algunas personas insatisfechas en Minsk, es comprensible, pero no debéis preocuparos por ello, es mi problema y soy yo quien tiene que resolverlo", ha manifestado, según informa la agencia estatal BelTA. "Estamos trabajando en ello y, creedme, lo resolveremos en los próximos días".



Por otra parte, ha vuelto a arremeter contra Estados Unidos y la UE. "Estados Unidos está planeando y dirigiendo todo esto mientras que los europeos le siguen la corriente y hacen lo que les dicen", ha sostenido, subrayando que el objetivo es crear "un corredor sanitario" frente a Rusia entre el Báltico y el mar Negro, para lo cual les faltaba Bielorrusia.



Entretanto, el Ministerio de Defensa bielorruso ha anunciado que el país llevará a cabo maniobras militares tácticas en la zona de Grodno, una provincia situada en el oeste y fronteriza con Polonia y Lituania, entre el 28 y el 31 de agosto.



"Para realizar ejercicios tácticos integrales fue creada una agrupación de fuerzas, (...) las maniobras se llevarán a cabo bajo las órdenes del comandante de las tropas del Mando Operativo Occidental entre el 28 y el 31 de agosto", ha explicado en un comunicado, recogido por la agencia rusa Sputnik.



Según el Ministerio, en las maniobras participarán paracaidistas, infantería mecanizada, tanques, divisiones de artillería, vehículos aéreos no tripulados y tropas de lucha radioelectrónica.



Ya el jueves, el ministro de Defensa, Victor Jrenin, había adelantado que la zona de Grodno acogería maniobras del Ejército debido a una "injerencia en los asuntos internos" de Bielorrusia, en alusión a los movimientos de tropas de la OTAN en Polonia y Lituania denunciadas por Lukashenko.



Bielorrusia se encuentra sumida en una grave crisis política a raíz de la reelección de Lukashenko para un sexto mandato en los comicios del 9 de agosto. El resultado oficial le dio la victoria con el 80 por ciento de los votos, frente al 10 por ciento obtenido por Tijanovskaya, pero la oposición ha denunciado fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, que se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.