Bielorrusia.- La oposición bielorrusa plantea la 'vía venezolana', con una "dualidad de poder"

Svetlana Tijanovskaya llama a seguir con las movilizaciones y plantea huelgas masivas



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La oposición bielorrusa ha insistido en que no reconocerá un nuevo gobierno liderado por el actual presidente, Alexander Lukashenko, y ha deslizado entre las opciones a corto plazo que pueda abrirse una 'vía venezolana', con una "dualidad de poder" en la que coexistan dos administraciones con distinto nivel de reconocimiento internacional.



La oposición ha tratado de hacer un frente común frente a Lukashenko, con un Consejo de Coordinación ahora en el punto de mira de la Fiscalía bielorrusa. Reclaman que se reconozca como vencedora de esas elecciones a Svetlana Tijanovskaya, exiliada y a la que los datos oficiales concedían solo un 9,9 por ciento de los votos.



Después de días de creciente presión internacional sobre Minsk, especialmente desde el frente europeo, otro de los participantes en los últimos comicios, Valeri Tsepkalo, ha explicado que la oposición trabaja para "convencer" a la comunidad internacional de que quien debe ser reconocida como presidenta de Bielorrusia es Tijanovskaya y no Lukashenko.



"Posiblemente la situación de Venezuela, cuando se creó la dualidad de poder, se desarrolle en Bielorrusia en un escenario diferente", ha dicho Tsepkalo en rueda de prensa, aludiendo al pulso entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en el caso del país sudamericano, según la agencia de noticias rusa Sputnik.



Tijanovskaya no ha llegado al punto de reclamar el reconocimiento internacional, pero desde la vecina Lituania ha abogado este viernes por mantener las movilizaciones y, en particular, las huelgas, en un aparente intento por movilizar al funcionariado. El Gobierno ha amenazado con despedir a quienes secunden estos paros.



La excandidata presidencial ha reiterado que Lukashenko "robó" las últimas elecciones y ha llamado a la población a no dejarse "intimidar". Miles de personas han sido detenidas en estas casi dos semanas en el marco de unas protestas sin precedentes en la historia reciente de Bielorrusia.



"Es tiempo de unirnos", frente a un régimen que "tiembla" ante "la fuerza y la valentía" de los ciudadanos, ha enfatizado Tijanovskaya, que se ha referido como "dictadura" al Gobierno de Lukashenko, según informa la BBC. Para este viernes se han convocado nuevas movilizaciones contra el supuesto fraude electoral.



RELACIONES CON OTROS PAÍSES



Rusia se ha convertido en estos últimos días en el principal defensor de Lukashenko en la escena internacional, mientras que la Unión Europea, con los países bálticos a la cabeza, ha adelantado que impondrá sanciones en respuesta a los abusos que se estarían produciendo.



Tsepkalo ha asegurado que es partidario de "una política de neutralidad", de tal forma que se mantengan, por ejemplo, "excelentes" relaciones con Moscú, "el socio más importante en materia de política, economía y relaciones sociales".



Los países de la UE, entretanto, "son una fuente de inversión, nuevos conocimientos", ha añadido. Tsepkalo ha llamado a "desarrollar" las relaciones con el bloque comunitario sin necesidad de entrar en él.