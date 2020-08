Baloncesto/NBA.- Los Raptors dejan atado el 'playoff' contra los Nets

Los campeones ponen el 3-0 con un gran Ibaka



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors logró la tercera victoria en otros tantos partidos contra Brooklyn Nets (92-117) para poner este viernes un 3-0 que les deja con pie y medio en semifinales de los 'playoffs' de la NBA dentro de la Conferencia Este.



El vigente campeón de la NBA no afloja en la 'burbuja' de Orlando, donde se busca desenlace a la competición en tiempos de coronavirus. Pascal Siakam (26 puntos), Fred VanVleet (22) y Serge Ibaka (20 y 13 rebotes) dejaron a los canadienses a un triunfo de avanzar ronda en los 'playoffs' por el título.



Los Raptors recuperaron el fuerte ritmo y nivel del primer partido de la serie, después de un segundo encuentro en el que los Nets pelearon hasta el final. Esta vez, los de Nick Nurse no dieron opción, ya desde un primer cuarto escapando en el marcador (17-24).



VanVleet y Lowrey, artífices del 2-0, pusieron los cimientos, con buenos minutos de Marc Gasol, aunque de nuevo no tuvo excesivo protagonismo. Mientras, Siakam e Ibaka dieron un paso al frente en el segundo cuarto. Los Nets terminaron de tirar la toalla tras el descanso cuando poco a poco engordó la diferencia su rival (84-68).



Así quedó visto para sentencia el tercer capítulo de un 'playoff' que apunta a no tener historia, como no la tuvo el último cuarto. El domingo podrán sentenciar la eliminatoria unos Raptors que en semifinales apuntan a citarse con Boston Celtics, quienes dominan también su eliminatoria con los Sixers (2-0).



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 3 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones.



SERGE IBAKA: 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias.