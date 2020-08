Antonio Pavón, concursante de "Supervivientes", ¡se casa!

MADRID, 21 (CHANCE)



Antonio Pavón ha decidido sentar la cabeza. Y es que después de arrastrar su fama de conquistador por diferentes platós de televisión y, haber mantenido polémicos romances - desmentidos por parte de las implicadas - con Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, entre otras, el torero malagueño se casa.



El ex concursante de "Supervivientes", del que José Antonio Avilés dijo que había tenido una noche de amor y pasión con él, aunque pronto se descubrió que era otra de las fantasías del colaborador de "Viva la vida", ha "hincado rodilla" y, según parece, pronto nos vamos de boda.



La afortunada no es otra que su pareja hace por lo menos un año, cuando empezaron a compartir fotos con naturalidad en sus repectivas redes sociales. Joi Sánchez, que así se llama la prometida de Pavón, es una atrativa joven morena, con un cuerpazo espectacular y de la que el torero se muestra completamente enamorado.



Ha sido precisamente con motivo del 28 cumpleaños de Joi cuando Antonio ha aprovechado para sorprenderla y pedirle matrimonio, de la manera más romántica posible, durante un relajado día en alta mar. La joven, emocionadísima, no ha dudado en compartir en su cuenta de Instagram la petición de mano, a la que por supuesto ha dicho sí.



Este será el primer matrimonio para Antonio, con gran fama de conquistador en Perú - donde ha desarrollado una exitosa carrera televisiva - pese a que tuvo una larga relación con la presentadora Sheyla Rojas, madre de su único hijo por el momento, de seis años.