Ant de Jack Ma apuntaría a valoración de US$225.000M en OPI

(Bloomberg) -- Ant Group, del multimillonario Jack Ma, tiene planeado solicitar cotizaciones duales en Hong Kong y Shanghái en las próximas semanas, apuntando a una valoración de aproximadamente US$225.000 millones, en un esfuerzo por lograr la oferta pública inicial más grande del mundo, dijeron personas familiarizadas con el tema.

Las ventas de acciones podrían recaudar cerca de US$30.000 millones en total si los mercados son favorables, dijo una de las personas, que solicitó no ser nombrada porque el asunto es privado. La firma, con sede en Hangzhou, busca cotizar sus acciones simultáneamente en octubre en la bolsa de valores de Hong Kong y en el índice STAR que se centra en tecnología y está basado en Shanghái, dijeron las personas.

Ant, que tuvo cerca de US$1.300 millones en ganancias en el trimestre de marzo, es el activo más preciado de Ma, el fundador de Alibaba Group Holding Ltd. Se transformó, pasando de una plataforma de tecnología financiera a un centro comercial en línea para todo, desde préstamos y servicios de viajes hasta entrega de alimentos, en un intento por recuperar a los compradores perdidos frente a Tencent Holdings Ltd. Con datos de casi 1.000 millones de usuarios de su aplicación Alipay, Ant está impulsando ampliamente los servicios financieros, brindando tecnología como plataformas de inversión y préstamos robóticos, así como desarrollando su negocio de asesoría.

Una cotización dual de US$30.000 millones podría marcar el mayor debut a nivel mundial, superando el récord de Saudi Aramco de US$29.400 millones, según datos compilados por Bloomberg. En US$225.000 millones, la valoración de Ant sería mayor que Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley combinados.

Los planes de Ant, incluidos los detalles de la venta de acciones, están sujetos a cambios, dijeron las personas. Un representante de Ant declinó hacer comentarios.

La Comisión Reguladora de Valores de China recibió una solicitud el viernes de Ant para una cotización en el extranjero, según su sitio web. No se dieron más detalles.

Nota Original:Jack Ma’s Ant Said to Target $225 Billion Valuation in IPO (1)

