AMP.- Cvirus.- Venezuela cierra el puente internacional con Colombia por la afluencia masiva de migrantes retornados

El Gobierno venezolano asegura que se trata de una "mentira tendenciosa" del país vecino



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Venezuela ha cerrado desde este viernes el puente internacional Simón Bolívar que comunica con Colombia debido a la masiva afluencia de migrantes venezolanos que se habían instalado en el país vecino que ahora, al perder sus medios de vida con la pandemia de coronavirus, quieren regresar.



"A partir del (...) 21 de agosto, el ingreso a Venezuela a través del puente internacional Simón Bolívar será suspendido de acuerdo con la información entregada por las autoridades migratorias venezolanas en las últimas horas", ha anunciado Migración Colombia en un comunicado.



Las autoridades colombianas han indicado que, "de acuerdo con la información suministrada" por sus pares venezolanos, "el cierre de este paso fronterizo obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado de Táchira (Venezuela) cumpliendo con las medidas de aislamiento".



En Táchira y otras zonas fronterizas los migrantes retornados guardan cuarentena antes de continuar su camino hacia otras partes de la geografía venezolana, conforme a las directrices sanitarias del Gobierno de Nicolás Maduro.



En respuesta a la clausura del puente internacional, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha indicado que "se ha tomado la decisión de suspender el traslado de ciudadanos venezolanos desde el interior del país hacia Norte de Santander, con el fin de evitar embotellamientos y posibles emergencias sanitarias en la región".



"Nos preocupa la integridad y la salud de todas las personas que se encuentran en zona de frontera y, por eso, hemos tomado la decisión de suspender el tránsito de ciudadanos venezolanos hacia el departamento de Norte de Santander", ha dicho.



Espinosa ha avanzado que se presentará "un nuevo cronograma de traslados" y, hasta entonces, ha pedido a los migrantes venezolanos que no viajen a la frontera. "Este no es un momento para movilizarse, es un momento para cuidarnos unos a otros", ha subrayado.



"FAKE NEWS"



El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha acusado a las autoridades colombianas de mentir, asegurando que se está recibiendo a todos los migrantes retornados "con los más rigurosos protocolos de bioseguridad".



"¿Qué más puede esperarse del Gobierno de Colombia? Siempre la mentira tendenciosa. Son una fábrica de 'fake news'. Un Gobierno experto en 'falsos positivos' en todas sus modalidades", ha criticado en Twitter.



Por su parte, Tomás Guanipa, 'embajador' para Bogotá del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, se ha alineado con la versión colombiana, acusando a Maduro de cerrar la frontera "unilateralmente".



Guanipa ha señalado que al clausurar el puente internacional se ha generado "un tapón en los municipios fronterizos del lado colombiano, colocando en alto riesgo la salud" de los venezolanos y de los residentes locales.



"Nuevamente Maduro, sin importar la vida de los venezolanos, asume decisiones que van en contra de la vida y el respeto a los Derechos Humanos de nuestro pueblo. No solo somete a los venezolanos retornados a campos de concentración, sino que ahora les prohíbe la entrada a su propio país", ha lamentado.



Así, el emisario de Guaidó ha respaldado la decisión de Migración Colombia de "suspender todos los viajes terrestres a la frontera con el fin de garantizar y preservar la seguridad y salud" de los migrantes venezolanos.



ÉXODO VENEZOLANO



Más de cinco millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años para escapar de la crisis política y humanitaria su sufre el país. Colombia ha sido el principal receptor de la migración venezolana, con 1,7 millones de personas.



Sin embargo, el confinamiento declarado en el inicio de la pandemia agravó la situación de muchos migrantes venezolanos en Colombia, por lo que desde el 14 de marzo "cerca de 100.000 ciudadanos venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están a la espera de poderlo hacer", de acuerdo con Migración Colombia.



El Gobierno de Maduro ha culpado del aumento de los casos de coronavirus en Venezuela a los migrantes retornados desde Colombia y otros países vecinos como Brasil. La nación caribeña cuenta ya 37.567 personas contagiadas, de las cuales 311 han fallecido y 26.330 se han recuperado.



El inquilino del Palacio de Miraflores declaró en marzo una cuarentena que en los últimos meses cambió por un sistema que consiste en alternar una semana de confinamiento con otra de reapertura.