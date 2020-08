América Latina y el Caribe supera las 250.000 muertes por covid-19

Lima, 20 Ago 2020 (AFP) - El gobierno peruano lanzó este jueves operativos médicos casa por casa en barrios vulnerables de Lima y en territorios provinciales, en busca de contener una aceleración de la pandemia del coronavirus.Equipos médicos de emergencias, acompañados de militares y policías, visitaron más de 800 viviendas precarias en el barrio Perales, al pie de un cerro desértico ubicado en el distrito de Santa Anita, en el este de Lima.Los profesionales de la salud hicieron pruebas rápidas de coronavirus y examinaron a cientos de vecinos, en su mayoría ancianos, en la primera jornada de la operación 'Tayta' (que significa padre, en quechua).Operativos similares comenzaron en las regiones sureñas de Tacna e Ica, en las andinas Ayacucho y Cusco, y en la selvática Loreto, para alcanzar a unas 60.000 personas vulnerables, según las autoridades."Yo ya pasé por esta enfermedad (...), pero me hubiera gustado que me hubieran hecho caso en el momento que yo he llamado. He pedido auxilio se puede decir, y no han venido" anteriormente, declaró a la AFP Erika Gutiérrez, vecina del barrio Perales."Nunca es tarde" para quienes necesitan un diagnóstico, agregó la mujer de 58 años.Tras realizar los exámenes, los 22 equipos de emergencia -integrado cada uno por un médico y una enfermera vestidos con trajes de protección y mascarillas- entregaron medicinas a algunas personas enfermas.A quienes dieron positivo al test de coronavirus, les entregaron víveres para que cumplan cuarentena en sus hogares."Está bien que puedan venir para que nos puedan apoyar, porque a veces es bien difícil poder saber si uno está mal o no", dijo Jenny Porres, de 45 años.En el primer día, el operativo alcanzó a 3.529 personas en 819 viviendas en Perales, según las autoridades. - "Detección temprana" - El ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, anunció que se realizarán 50 operativos Tayta en el país en lo que resta del año, con el objetivo de monitorear a unas 500.000 personas vulnerables."Antes, estos operativos los desarrollábamos en la capital" solamente, dijo Chávez a la prensa. Ahora, las visitas de atención y preventivas a domicilio también llegan a las provincias.El gobierno peruano había sido criticado por no brindar servicios de atención preventivos a poblaciones vulnerables.Perú enfrenta una aceleración de la pandemia, luego de que fue levantada la cuarentena nacional obligatoria el 1 de julio.El rebrote llevó hace ocho días al gobierno a reponer el toque de queda dominical, imponer confinamiento en provincias y prohibir las reuniones familiares y sociales. Actualmente, un tercio de la población peruana está confinada. - "Cuando buscas, más encuentras" - Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercero en América Latina en decesos por la pandemia (26.834) después de Brasil y México. Además, es el segundo en contagios (558.420) detrás del gigante sudamericano. "Estas campañas masivas buscan la contención, detección temprana de la enfermedad, el tratamiento y aislamiento de toda la familia. Eso es lo que estamos logrando de forma masiva", dijo el primer ministro peruano, Walter Martos, en conferencia de prensa en Palacio de gobierno.Por su parte, el ministerio de Salud explicó que estas "intervenciones focalizadas" buscan "priorizar la atención de poblaciones vulnerables", y se realizan en conjunto con el Seguro Social de Salud.Estos grupos son los adultos mayores y personas que padecen enfermedades, según la directora de Redes de Salud del ministerio, Antonieta Alarcón."Cuando tu más buscas, más vas a encontrar (...). La idea es realizar estos operativos para identificar temprano la enfermedad, no queremos (más) casos graves", agregó.cm/fj/ljc/mls