Aliados del opositor ruso Navalny acusan al Kremlin de bloquear su traslado a Alemania

Por Anton Zverev

OMSK, Rusia, 21 ago (Reuters) - Los aliados del crítico del Kremlin Alexei Navalny acusaron a las autoridades rusas de frustrar su evacuación médica a Alemania el viernes, asegurando que la decisión pone su vida en peligro de muerte porque el hospital siberiano que lo atiende no está lo suficientemente equipado.

Navalny, un feroz crítico del presidente Vladimir Putin y sus lugartenientes, se encuentra en estado grave después de tomar el jueves por la mañana una taza de té que sus aliados creen que estaba envenenada.

Los médicos que lo están tratando en Omsk, Siberia, dijeron que su estado había mejorado un poco de la noche a la mañana, pero que su vida seguía en peligro.

Anatoly Kalinichenko, el médico jefe adjunto del hospital donde está ingresado, dijo que las pruebas no habían encontrado hasta ahora rastro de veneno alguno. Kalinichenko dijo que el hospital tenía un diagnóstico completo, pero que todavía no podía revelarlo. Añadió que los médicos no creían que Navalny hubiera sido envenenado.

La mujer de Navalny, Yulia, y su portavoz Kira Yarmysh, que quieren llevar a Navalny a Alemania para recibir tratamiento médico, lo ponen en duda y critican al hospital después de este dijese que un traslado pondría su vida en riesgo porque todavía está en coma y su condición es inestable.

"La prohibición de transportar a Navalny es un atentado contra su vida que está siendo perpetrado este momento por los médicos y las autoridades mentirosas que lo han autorizado", escribió Yarmysh en Twitter.

La portavoz aseguró que los médicos habían consentido previamente al traslado pero que dieron marcha atrás en el último minuto.

"Esta decisión, por supuesto, no fue tomada por ellos, sino por el Kremlin", dijo.

El Kremlin dijo el jueves que las autoridades médicas estudiarían rápidamente cualquier petición de traslado a una clínica europea y que estaban siendo transparentes sobre su estado médico.

La disputa estalló cuando una ambulancia aérea enviada por la Fundación Cine por la Paz, con sede en Berlín, una organización sin ánimo de lucro, aterrizó en Omsk con la intención de llevarlo a Alemania si fuera posible.

Alexander Murakhovsky, el médico jefe del hospital, dijo a los periodistas que había que resolver muchas cuestiones legales antes de que Navalny pudiera ser entregado a los médicos europeos.

Dijo que los mejores médicos habían volado desde Moscú para tratar a Navalny y que estos no eran peores que sus homólogos europeos, añadiendo que los resultados de las pruebas estarían disponibles en dos días.

El equipo de Navalny citó a un agente de policía diciendo que se había identificado una sustancia altamente peligrosa en su cuerpo que suponía un riesgo para todos los que le rodeaban y que debían llevar trajes protectores. Reuters no pudo confirmar de forma independiente esa información.

El equipo de Navalny dijo que creía que las autoridades querían ganar tiempo para que cualquier rastro de veneno desapareciera.

El secretario francés de Asuntos Europeos Clement Beaune dijo el viernes que compartía las preocupaciones y temores sobre el destino de Navalny, y reiteró que Francia estaba lista para ayudarlo en caso necesario.

El presidente del Consejo Europeo Charles Michel también mostró su preocupación por el líder opositor ruso durante una llamada con Putin esta mañana, dijo el viernes un alto cargo de la UE.

