111-96. Antetokounmpo y Bucks recuperan el control y empatan serie

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La normalidad volvió al juego de los Bucks de Milwaukee, con el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de líder, que aportó un doble-doble de 28 puntos y 20 rebotes, que les ayudó a vencer este jueves por 111-96 a los Magics de Orlando en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Los Bucks, que dominaron el partido desde el inicio, empataron 1-1 la serie al mejor de siete y el tercero se jugará el sábado en el Wide World of Sports Complex, de Orlando.

El equipo de Milwaukee, que había llegado a la burbuja con la mejor marca de la NBA (56-17) todavía no ha conseguido recuperar el máximo de potencial después de haber perdido tres de los ocho partidos de final de reducida temporada regular y el primero de la serie ante los Magic (110-122).

Al menos, en el segundo partido, los Bucks recuperaron algunas piezas importantes dentro de su juego de equipo como fue la mejor aportación del pívot cubano estadounidense Brook López, que logró 20 puntos, y el base-escolta Pat Connaughton llegó a los 15 después de anotar 5 de 8 triples.

El base Eric Bledsoe también anotó 13 puntos y el alero Donte DiVincenzo consiguió otros 11 tantos, que permitieron a los Bucks tener hasta 23 puntos de ventaja en la primera mitad y aunque Orlando redujo el margen a nueve en el último cuarto, no fue suficiente para lograr la remontada.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic siguió su esfuerzo individual de 35 puntos en el primer partido al anotar 32 puntos, pero esta vez no pudo dominar a Antetokounmpo ni a López dentro de la pintura.

El escolta-alero francés Evan Fournier y el escolta reserva Terrence Ross tenían 12 puntos cada uno, mientras que los bases Markelle Fultz y D.J. Augustin aportaron 11 y 10 tantos, respectivamente.

La diferencia entre el primer y segundo juego de esta serie se dio, como se esperaba, en la intensidad defensiva de los Bucks, que esta vez fueron los que impusieron el ritmo del juego.

Orlando no tuvo puntos en la pintura durante todo el primer cuarto y estuvo casi ocho minutos sin canasta durante un tramo de la primera mitad.

Después de que Vucevic hizo un tiro en suspensión para reducir la ventaja de Milwaukee a cuatro con 5:34 por jugar en el primer cuarto, los Magic fallaron sus siguientes 13 intentos de tiros a canasta.

El equipo de Orlando no hizo otra canasta y se quedó atrás por 16 antes de que Ross conectara un tiro en suspensión con 9:48 restantes hasta el medio tiempo.

Pero los Magic fallaron sus siguientes seis tiros cuando los Bucks extendieron su ventaja a 23 tantos y ahí se acabó el partido tras irse al descanso con el parcial de 64-43, a pesar de que el alero Khris Middleton sigue sin tener su mejor inspiración encestadora al quedarse con solo dos puntos tras encestar 1 de 8 tiros de campo.