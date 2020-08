111-88. Davis impone su poder y Lakers empatan la serie ante Trail Blazers

La victoria permite a los Lakers empatar a 1-1 la serie que disputan al mejor de siete y el tercer periodo se jugará el sábado, en el mismo escenario de la burbuja de Orlando. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Lake Buena Vista (EE.UU.), 20 ago (EFE).- El pívot Anthony Davis impuso su poder dentro de la pintura y con un doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes y tres asistencias, lideró el ataque de Los Angeles Lakers que este jueves vencieron con facilidad por 111-88 a los Trail Blazers de Portland en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste.

La victoria permite a los Lakers empatar a 1-1 la serie que disputan al mejor de siete y el tercer periodo se jugará el sábado, en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.

Junto a Davis, que anotó tres triples de cuatro intentos, otros cuatro jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta Kentavious Caldwell-Pope, que llegó a los 16 tantos, incluidos cuatro triples de seis intentos, y surgió como el factor sorpresa ganador.

El alero estrella LeBron James no tuvo su mejor actuación individual al quedarse con 10 puntos, siete asistencias, seis rebotes y seis perdidas de balón.

Pero el equipo no lo necesitó después que los Trail Blazers en el tercer periodo perdieron al base titular Damian Lillard, que se dislocó el dedo índice de la mano izquierda al chocar con el pie derecho de Davis, que hacia una penetración a canasta.

La lesión de Lillard dejó a los Trail Blazers sin ningún tipo de capacidad de reacción en un partido en el que siempre estuvieron abajo en el marcador.

A diferencia de lo que sucedió en el primer partido, los Trail Blazers no jugaron bien como equipo ni tampoco tuvieron a ninguna individualidad que les permitiese ser competitivos por lo que al concluir el primer periodo ya estaban abajo en el marcador 19-27 y se fueron al descanso con una desventaja de 17 puntos (56-39).

Davis había acabado la primera mitad con 21 puntos, mientras que los Trail Blazers como equipo solo tuvieron un 35 por ciento de acierto en los tiros de campo.

Los Lakers continuaron vertiéndose y lideraron 88-58 después de tres cuartos. Los Ángeles estuvieron hasta 32 puntos arriba en el marcador durante el tercer periodo.

La mayoría de los titulares de ambos equipos se perdieron el último cuarto.

Lillard antes de lesionarse aportó 18 puntos y capturó tres rebotes, pero falló 8 de 14 tiros de campo y 6 de 7 intentos de triples.

El escolta C.J. McCollum llegó a los 13 tantos, pero tampoco estuvo inspirado en los tiros a canasta al anotar 6 de 16, y 1 de 5 intentos desde fuera del perímetro.

El base reserva Anfernee Simmons anotó 11 puntos como sexto jugador y fue el tercero de los Trail Blazers que al final del partido había logrado números de dos dígitos.

La buena noticia para los Trail Blazers fue el conocer que las radiografías que le hicieron a Lillard dieron negativo a que tuviese ningún tipo de fractura en la estructura interior del dedo, lo que le permitirá volver a competir el sábado, en el tercer partido.