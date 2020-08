Trump se niega a criticar a QAnon y dice que él les agrada

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a criticar a QAnon, un movimiento de teoría de la conspiración de extrema derecha, diciendo que a sus partidarios simplemente no les gusta ver lo que está sucediendo en ciudades gobernadas por los demócratas como Nueva York y Portland, Oregón.

“Entiendo que les agrado mucho, lo que aprecio”, dijo Trump en una conferencia de prensa el miércoles. “He oído que estas son personas que aman a nuestro país”.

Los seguidores de QAnon afirman que el mundo está dirigido por una camarilla de pedófilos que adoran a Satanás y que conspiran contra Trump mientras operan una red mundial de tráfico sexual de niños. Comenzó como una teoría conspirativa marginal en Internet, pero recientemente se ha infiltrado en la corriente dominante del partido republicano.

La candidata republicana y seguidora de QAnon Marjorie Taylor Greene ganó una segunda vuelta primaria en un distrito de Georgia la semana pasada. Trump la llamó una futura estrella republicana.

“He oído que está ganando popularidad”, dijo Trump el miércoles.

Cuando se le preguntó sobre las creencias infundadas de sus seguidores sobre el culto a Satanás y los pedófilos, Trump dijo que no sabía sobre eso y preguntó si se suponía que era algo malo y debía oponerse a dichas actividades.

Su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, dijo en una entrevista con Fox News el jueves que Trump no ha explorado la teoría de la conspiración y no se discute en la Casa Blanca.

“Hablo con él muchas veces, 10 veces al día, y ni una sola vez le he oído mencionar a este grupo”, dijo. “Se ha centrado directamente en el pueblo estadounidense, no en algún grupo en Internet en el que los medios de comunicación tienden a centrarse mucho más de lo que creemos que amerita”.

Los comentarios de Trump provocaron críticas dentro de su propio partido. El exgobernador de Florida Jeb Bush, quien se postuló contra Trump en las primarias republicanas de 2016, dijo que el presidente debería haber rechazado el movimiento, calificando a sus partidarios de “chiflados” y “racistas” en un tuit.

Nota Original:Trump Declines to Criticize QAnon, Saying Its Followers Like Him

