TikTok elimina 380.000 videos en EEUU por violaciones a políticas sobre incitación al odio

Por Neha Malara y Elizabeth Culliford

20 ago (Reuters) - TikTok ha eliminado más de 380.000 videos en Estados Unidos en lo que va del año por violar su política de incitación al odio, dijo el jueves la aplicación de videos cortos, que agregó que además prohibió más de 1.300 cuentas por publicar contenido de odio.

La aplicación, propiedad de ByteDance de China, señaló en un blog que había actuado sobre contenido como el acoso por motivos raciales y que también tiene una política de tolerancia cero con los grupos de odio organizados y con el contenido que niega "tragedias violentas" como el Holocausto o la esclavitud.

TikTok, muy popular entre los adolescentes por sus videos de baile, ha estado bajo escrutinio por sus prácticas de moderación de contenido y en marzo nombró a los primeros miembros de un consejo que asesora sobre sus políticas y evalúa las medidas que toma la compañía.

El presidente Donald Trump ordenó a ByteDance que se desprenda de sus operaciones de TikTok en Estados Unidos en un plazo de 90 días, en el último esfuerzo por aumentar la presión sobre la compañía china por preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales que maneja.

Funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que la información sobre los usuarios pueda transmitirse al gobierno de China. TikTok ha dicho que nunca ha proporcionado datos de usuario a Pekín y que no lo haría si se le solicitara.

(Reporting by Neha Malara in Bengaluru and Elizabeth Culliford in London; Editing by Shinjini Ganguli and Marguerita Choy)