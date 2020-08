Solicitudes por desempleo en EE.UU. aumentan más de lo esperado

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada, un traspié para el mercado laboral en su largo camino hacia la recuperación.

Las solicitudes iniciales por desempleo en los programas estatales regulares aumentaron 135.000 a más de 1,1 millones en la semana que terminó el 15 de agosto, según mostraron el jueves los datos del Departamento del Trabajo. Las solicitudes continuas, o el número total de estadounidenses que tienen solicitudes de ayuda por desempleo en curso en esos programas, disminuyeron a 14,8 millones en la semana que terminó el 8 de agosto, el nivel más bajo desde principios de abril.

La estimación media de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 920.000 solicitudes iniciales en la última semana, que coincide con el período de la encuesta para el informe de empleo mensual del Gobierno. Los futuros del índice S&P 500 cayeron, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años mantuvo su baja después de los datos. El dólar se debilitó.

El repunte de las solicitudes de subsidio por desempleo refuerza las previsiones de que la mejora del mercado laboral será intermitente. Las solicitudes superan con creces la peor semana de la recesión 2007-2009, y aunque los nuevos casos de covid-19 se han ralentizado, todavía se informan miles a diario. El impacto es particularmente prominente en las industrias orientadas al consumidor, como restaurantes, viajes y tiempo libre. Aumentos semanales sostenidos en las solicitudes generarían preocupación de que el mercado laboral esté en peligro de desmoronarse después de los avances recientes.

Al mismo tiempo, la tendencia a la baja de las solicitudes continuas es una noticia favorable para la recuperación, aunque persisten los vientos en contra. Las empresas están quebrando y las pequeñas empresas están desapareciendo en un momento en que la economía solo ha recuperado aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo que perdió en marzo y abril. La tasa de desempleo sigue siendo casi el triple de su nivel de febrero.

La ausencia de un paquete de estímulo adicional amenaza la frágil recuperación económica a medida que las empresas se quedan sin ayuda, mientras que la reapertura desigual de las escuelas dificulta el trabajo de muchos padres.

En una base no ajustada, las solicitudes iniciales aumentaron a 891.510 de 838.734, al tiempo que Nueva Jersey, Nueva York y Texas informaron aumentos considerables con respecto a la semana anterior.

Con el vencimiento de los US$600 adicionales en beneficios semanales por desempleo a fines del mes pasado y la incapacidad de los legisladores republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre cómo extenderlos, el presidente, Donald Trump, firmó una acción ejecutiva para proporcionar US$300 a la semana de apoyo del Gobierno federal a la mayoría de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Ayuda suplementaria

Un puñado de estados han recibido la primera ronda de financiación para el programa de asistencia salarial, incluidos Iowa, Arizona, Nuevo México, Luisiana, Utah, Colorado y Missouri, aunque la mayoría aún tiene que distribuir los fondos.

Además de las solicitudes de beneficios por desempleo en los programas estatales regulares, los estados informaron 542.797 solicitudes iniciales al programa de ayuda pandémica por desempleo en la semana que terminó el 15 de agosto. Ese programa federal extiende los beneficios por desempleo a aquellos que normalmente no son elegibles, como los trabajadores independientes.

A medida que la pandemia se prolonga, más y más personas comienzan a solicitar los beneficios del programa federal de emergencia que proporciona hasta 13 semanas adicionales de subsidio por desempleo para quienes hayan agotado sus beneficios habituales. Si bien la mayoría de los estados ofrecen 26 semanas de beneficios, otros, como Florida y Carolina del Norte, ofrecen aproximadamente la mitad. Casi 1,3 millones de personas solicitaron la ayuda durante la semana que terminó el 1 de agosto.

Nota Original:U.S. Jobless Claims Unexpectedly Increase to More Than 1 Million

©2020 Bloomberg L.P.