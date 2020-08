Señalan al partido de un expresidente de Nicaragua de arriesgar la fuerza opositora

En la imagen, el expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán (d) y su esposa, María Fernanda Flores (i). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 20 ago (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este jueves al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que pertenece el expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-2002), de arriesgar a la Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones.

Según la Unidad Nacional, uno de los movimientos que integra la Coalición Nacional, el PLC, ha puesto "en mucho riesgo" a esa fuerza por estar a favor del bipartidismo en las estructuras del Consejo Supremo Electoral (CSE) de cara a los comicios previstos para noviembre de 2021.

También porque aún no han resuelto un conflicto interno sobre su representante legal y lo están dejando en manos del CSE, controlado por los gobernantes sandinistas.

En una declaración, la Unidad también mostró su inquietud porque el ala "arnoldista" del PLC delegó como sus representantes en la Coalición a la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, así como a las exfuncionarias Martha McCoy y Jamileth Bonilla, quienes gozan de poca aceptación entre la oposición por su fidelidad al expresidente.

"El PLC no puede pretender incluir en la Coalición a personas que no gozan de aceptación social porque han sido señaladas de actos de corrupción", señaló la Unidad.

Además, llamó al PLC a resolver sus conflictos internos sin recurrir al Poder Electoral, y le recriminó que todavía tengan representantes que trabajan juntos con lo que la oposición denomina "dictadura", en alusión al Gobierno de Ortega.

"Todos los miembros de la Coalición debemos apegarnos a los principios que reflejen las aspiraciones del pueblo nicaragüense, bajo el espíritu de abril 2018. Eso implica el compromiso de una profunda renovación del sistema político", resaltó el grupo.

Las acciones del PLC, el partido opositor con más representación en la Asamblea Nacional después del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que goza de amplia mayoría, también han sido criticadas por otros integrantes de la Coalición Nacional, como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

La Coalición Nacional está compuesta por la Unidad Nacional, Alianza Cívica y Movimiento Campesino, así como por el PLC, FDN, Partido de Restauración Democrática (PRD) y el partido indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita).

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre del 2021.