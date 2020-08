Real brasileño honra su reputación de ser la moneda más volátil

(Bloomberg) -- El real brasileño acabo de tener uno de esos días.

La moneda retrocedió 2% a un mínimo de tres meses en São Paulo, quedando por detrás de sus principales pares, solo para revertir las pérdidas y poner fin al día con un retroceso de 0,1%, superando a un índice de monedas de mercados emergentes.

Los operadores abandonaron el real después de que el Senado eliminó inesperadamente un veto presidencial, abriendo las puertas a un aumento de los salarios de los funcionarios públicos. El banco central intervino mediante la venta de dólares en el mercado spot por primera vez en casi dos meses, lo que ayudó a recortar algunas de las pérdidas. Pero los mercados solo se calmaron cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que estaba trabajando para mantener la aplicación del veto. Una segunda intervención de los encargados de política monetaria empujó a la moneda a territorio positivo.

Lo mismo ocurrió con las tasas de swaps y los bonos locales. Las tasas aumentaron en reacción a la decisión del Senado, que el ministro de Economía, Paulo Guedes, denominó “un crimen contra el país”, pero más tarde borraron los avances a medida que disminuyeron los temores. Los rendimientos también obtuvieron un respiro de una subasta de bonos menor a la esperada del Tesoro Nacional de Brasil.

“Hemos visto a los inversionistas reducir la exposición dado el reciente aumento de la volatilidad”, dijo Agustín Sicouly, operador senior de divisas de mercados emergentes para América Latina de Barclays Capital Inc en Nueva York. “Los movimientos extremos en los mercados de divisas están comenzando a afectar negativamente la liquidez”.

La volatilidad implícita de un mes del real es la más alta del mundo, superando incluso a la lira turca, y la moneda se ha debilitado 27% este año, más que cualquier otra.

Nota Original:Brazil’s Real Lives Up to Reputation of Most Volatile Currency

©2020 Bloomberg L.P.