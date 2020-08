PRINCIPALES NOTICIAS

VIRUS SALUD: El mundo multiplica estrategias para hallar vacuna anticovid-19

EEUU DEMÓCRATAS: Barack Obama y Kamala Harris salen al ruedo en la misa demócrata

-- VIRUS SALUD

SIDNEY, Australia:

En plena carrera por vacuna anticovid, el mundo debate si será obligatoria

En plena carrera mundial para encontrar la vacuna contra la covid-19, Australia y Estados Unidos lanzaron el miércoles el debate sobre su aplicación obligatoria para frenar el virus, que no deja de propagarse y se multiplican alrededor del globo las restricciones con el fin de neutralizarlo.

Por Andrew BEATTY con Esther SÁNCHEZ en París y las oficinas de la AFP

-- EUROPA

ROMA:

En Italia, el coronavirus viaja con los veraneantes

En Italia, las playas y las fiestas en discotecas son para un número creciente de veraneantes sinónimo de infección de covid-19, una situación que preocupa a las autoridades.

ROMA:

En la Fontana di Trevi, los turistas anteponen los selfis a las mascarillas

"¡Sáquensela, sáquensela!" Inmediatamente después de que un agente se haya girado, un padre de familia pide a sus hijos que se quiten la mascarilla. En la Fontana di Trevi, la prioridad de los turistas no es protegerse del coronavirus, sino hacerse una buena foto de familia.

Por Hervé BAR con Jean DELTERME

CIUDAD DEL VATICANO:

El papa pide que las vacunas contra el coronavirus sean accesibles a todos

El papa Francisco pidió el miércoles que las futuras vacunas contra el coronavirus no se destinen primero "a los más ricos", en un momento en que la pandemia no deja de "aumentar" las desigualdades en el mundo.

Por Catherine MARCIANO

-- AMÉRICA

MEDELLÍN, Colombia:

Cuando la pandemia vacía las calles, la protesta se proyecta en los muros

La pandemia amordazó a los movimientos sociales. Pero una nueva manera de protestar se propaga a través de las paredes de grandes ciudades de América Latina, donde artistas proyectan consignas cuyo mensaje refuerzan luego en redes sociales.

Por Joaquín SARMIENTO y Florence PANOUSSIAN en Bogotá

BUENOS AIRES:

Subsidios y reparto a domicilio, supervivencia para precarios en Argentina

Empleados en restaurantes, paseadores de perros, recicladores, albañiles se encontraron sin trabajo de la noche a la mañana con la llegada de la pandemia del coronavirus a Argentina, sin más refugio que el reparto a domicilio o los subsidios estatales para sobrevivir.

Por Nina NEGRÓN

MONTEVIDEO:

La pandemia se robó mis quince

Tras meses y a veces años de planificación, el coronavirus arrebató la ilusión a las adolescentes que se disponían a protagonizar por fin su fiesta de quince, un ritual de paso a la vida adulta muy arraigado en América Latina.

Por Lucia LACURCIA y corresponsalías de AFP en América Latina

-- ASIA

LOUDI, China:

El nuevo coronavirus acaba con los criadores chinos de ratas y cobras comestibles

Liu Yanqun apenas comenzaba a ganar dinero con su criadero de ratas comestibles cuando tuvo que deshacerse de ellas, después de que el gobierno chino ordenara la prohibición de animales exóticos, principales sospechosos de la epidemia de covid-19.

Por Beiyi SEOW

-- ÁFRICA

NAIROBI:

En Kenia, los alumnos y el sistema educativo pagan un alto precio por la covid-19

"No me siento bien ya que el 'corona' ha destruido todo y no podemos ir al colegio", lamenta Bella Achieng Otieno, de 15 años, que forma parte de la generación de jóvenes kenianos sacrificados por la decisión del gobierno de cerrar los centros educativos hasta enero de 2021 por la covid-19.

-- OCEANÍA

SIDNEY, Australia:

Cierre de fronteras provoca falta de mano de obra para agricultura en Australia

En Australia faltan manos para trabajar en el campo debido al cierre de las fronteras desde marzo, una situación que podría provocar un aumento de los precios de frutas y verduras de entre 20 y 60%.

Por Gregory PLESSE

-- EEUU DEMÓCRATAS --

WILMINGTON, EEUU:

Barack Obama y Kamala Harris denuncian el "fracaso" de Trump

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Kamala Harris, compañera de fórmula del candidato presidencial Joe Biden, denunciarán el miércoles el "fracaso" del mandatario republicano Donald Trump, quien "nunca" se tomó "en serio" el cargo, según esperados discursos en la convención nacional demócrata.

Olivier DOULIERY con Alina DIESTE en Washington

LOS ÁNGELES:

Kamala Harris, una inyección de entusiasmo al voto latino

"Dime con quién andas y te diré quién eres", arranca un anuncio de la campaña de Joe Biden, el primero en español e inglés desde que anunció a Kamala Harris como sus compañera de fórmula. "Una aliada, una defensora de la comunidad latina".

Por Javier TOVAR

WASHINGTON:

Jill Biden, una figura unificadora en la campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca

"Soy el esposo de Jill Biden". Con su broma favorita, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, cerró el martes en la convención del partido la intervención de su esposa, maestra y figura unificadora que ha cosechado halagos incluso entre republicanos.

Por Elodie CUZIN

MILWAUKEE, EEUU:

Los votantes negros, potencialmente claves en el duelo Biden-Trump

Oscar Walton no votó en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos: ni la demócrata Hillary Clinton ni el republicano Donald Trump lo convencían.

Por Elodie CUZIN

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

EEUU buscará restablecer sanciones contra Irán en la ONU mediante cuestionado mecanismo

Estados Unidos anunció este miércoles que va a activar formalmente un mecanismo muy cuestionado jurídicamente para imponer en el Consejo de Seguridad de la ONU las sanciones internacionales contra Irán, un golpe que podría sentenciar a muerte al acuerdo nuclear de la república islámica de 2015.

Por Sebastian SMITH

WASHINGTON:

¿Cómo funciona el mecanismo invocado por EEUU para restablecer sanciones a Irán?

El mecanismo con el que Estados Unidos quiere imponer al Consejo de Seguridad de la ONU el restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán es un procedimiento inédito, que Washington pretende utilizar de forma controvertida desde un punto de vista jurídico.

LOS ÁNGELES:

Miles de evacuados en California por avance de incendios forestales

Miles de residentes de una ciudad en el norte de California fueron evacuados el miércoles, luego de que una serie de incendios avanzara rápidamente durante la noche, arrasando con docenas de hogares y estructuras.

Por Jocelyne ZABLIT

WASHINGTON:

Científicos crean un robot movido por metanol del tamaño de un escarabajo

Los científicos llevan tiempo intentando fabricar pequeños robots capaces de adentrarse en entornos inaccesibles o demasiado peligrosos para los humanos, pero hasta ahora no habían logrado proporcionarles la energía necesaria para su desplazamiento.

Por Issam AHMED

-- EUROPA

BERLÍN:

"Probable" atentado islamista perpetrado con un coche en Berlín

Un hombre provocó con su vehículo una serie de accidentes en una autopista que atraviesa Berlín e hirió a seis personas, tres de ellas de gravedad, en un acto tratado como un "probable atentado islamista" por la justicia alemana.

MINSK:

UE rechaza resultados electorales en Bielorrusia e impondrá nuevas sanciones

La UE rechazó este miércoles la polémica reelección del presidente bielorruso Alexandre Lukashenko, quien prometió por su parte mano dura para sofocar las protestas internas.

Por Tatiana KALINOVSKAYA

PARÍS:

¿Qué hacer con Bielorrusia? El dilema inesperado de Putin

Las manifestaciones en Bielorrusia y el debilitamiento de su eterno presidente Alexander Lukashenko enfrentan a Vladimir Putin a un complejo cálculo sobre la estrategia a seguir ante un movimiento que no es antirruso, mientras la propia Rusia atraviesa una fase política delicada.

-- ÁFRICA

BAMAKO:

El nuevo hombre fuerte de Malí se presenta en público tras el golpe de Estado

Un oficial maliense, el coronel Assimi Goita, se presentó el miércoles como el nuevo hombre fuerte de Malí al frente de la junta militar que depuso la víspera al presidente Ibrahim Bubacar Keita, un "motín" condenado de manera unánime por la comunidad internacional.

Por Serge DANIEL y Malick KONATE

BAMAKO:

Golpe de Estado en Malí en plena crisis social y de covid-19

Malí, cuyo presidente Ibrahim Boubacar Keita fue depuesto por un golpe de Estado el martes, es uno de los países más pobres del mundo, enclavado en el Sahel, y escenario desde hace años de atentados yihadistas y enfrentamientos intercomunitarios.

KANO:

Yihadistas toman como rehenes a cientos de civiles en Nigeria

Presuntos combatientes del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) invadieron una ciudad del noreste de Nigeria, tomando como rehenes a cientos de civiles, dentro de una estrategia de control de territorio y de poblaciones civiles en la región del lago Chad.

Por Aminu Abubakar en Kano con Audu Abba Kurama en Magumeri

JOHANNESBURGO, Sudáfrica:

Corrupción ligada al coronavirus empaña la imagen del presidente sudafricano

Una reciente serie de escándalos de corrupción relacionados con la pandemia del coronavirus empañó la imagen del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, criticado por su inacción, pero finalmente esto podría obligarlo a cumplir su promesa de limpiar el país, según analistas.

Por Sofia CHRISTENSEN

-- ORIENTE MEDIO

BEIRUT:

¿Quince años para esto? Decepción e indiferencia en Líbano tras el veredicto Hariri

Agotados por meses de crisis económica y conmocionados tras la mortífera explosión en el puerto de Beirut, los libaneses reaccionaron de manera diferente ante el tan esperado veredicto del juicio por el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri.

Por Jean Marc MOJON

-- ECONOMÍA

LONDRES:

Reino Unido cierra una de sus últimas minas y avanza hacia el fin del carbón

El cierre de la mina de Bradley, al norte de Inglaterra, significa un paso adelante hacia la salida del carbón en el Reino Unido, aunque el proceso podría verse retrasado por varios proyectos de extracción destinados a acerías y cementeras.

Por Véronique DUPONT

NUEVA YORK:

Apple se convierte en la primera empresa de EEUU que vale USD 2 billones en bolsa

El gigante de la informática Apple se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense en alcanzar una valuación de más de 2 billones de dólares en la Bolsa de Nueva York.

NUEVA YORK:

Crudo estable tras baja de reservas en EEUU y Opep+

Las cotizaciones del petróleo terminaron estables el miércoles cuando se desarrollaba una reunión de la OPEP y sus aliados para evaluar sus recortes de producción y tras el anuncio de un nuevo descenso de las reservas de crudo en Estados Unidos.

-- SOCIEDAD

KNOKKE-HEIST, Bélgica:

Renace con la pintura la hija del rey de los belgas que durante mucho tiempo fue renegada

El exrey de los belgas Alberto II admitió, forzado, que era su padre, una decisión que "cambió la vida" de Delphine Boël tras años de sufrimiento y una larga batalla judicial por ser reconocida.

Por Marc BURLEIGH, Matthieu DEMEESTERE

BOMBAY, India:

En India, los alfareros musulmanes se atreven con imágenes de Ganesh, el dios hindú

Desde que la pandemia del coronavirus hundió las ventas de cerámicas, un artesano musulmán de un suburbio marginal de Bombay se ha puesto a fabricar estatuas ecológicas del dios hindú Ganesh para salvar su comercio.

Por Vishal MANVE

-- AMÉRICA

DOSIER ESPECIAL 80º ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKI:

MÉXICO:

Trotski, ocho décadas de uno de los mayores crímenes políticos de la historia

Un muro baleado perdura como huella del ataque al que sobrevivió León Trotski en Ciudad de México en 1940, preludio de su asesinato, tres meses después, a manos de un despiadado agente de Stalin.

Por Natalia CANO con Moisés ÁVILA en La Habana

WASHINGTON:

Cuatro décadas detrás del piolet que mató a Trotski

Es el arma que Ramón Mercader utilizó para matar a León Trotski el 20 de agosto de 1940. Después de una larga búsqueda, el famoso piolet se exhibe en el Museo Internacional de Espionaje en Washington.

Por Paul HANDLEY

PARÍS:

Cinco aspectos de la vida de Trotski

León Trotski, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Rusa de 1917, fue asesinado por orden de Stalin en México hace ochenta años.

Por Pascale JUILLIARD

