Portaltic.-Zoom for Home ya está disponible en las pantallas inteligentes de Amazon, Facebook y Google

20/08/2020 Zoom for Home en el Echo Show de Amazon. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZOOM



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



La aplicación de videoconferencias Zoom ha anunciado la disponibilidad de su servicio Zoom for Home, adaptado a su uso en las pantallas inteligentes de fabricantes como Amazon, Facebook y Google Nest.



La llegada de Zoom for Home a las pantallas inteligentes permite a los usuarios del servicio "hacer reuniones de vídeos interactivas solo con tocar un botón o con el sonido de la voz", tal como ha informado Zoom en un comunicado.



La nueva versión de Zoom, que estará disponible en las pantallas inteligentes Portal de Facebook, Amazon Echo Show y Google Nest Hub Max, permite utilizar estos dispositivos para conectar con compañeros de trabajo y amigos en el contexto actual en el que el teletrabajo se ha impuesto por el coronavirus.



La variante de Zoom para pantallas incluye características adicionales para la productividad como la función de pizarra, uso compartido de contenido y coanotación.



Para conectarse a Zoom for Home, los usuarios de Zoom solamente tienen que registrar uno de estos dispositivos inteligentes e integrar su calendario, estado y configuración de reuniones,. Además, el servicio da acceso a herramientas de personalización adicionales para adaptarse al uso como oficina virtual de forma inmersiva.



Zoom en Portal estará disponible en septiembre en algunas regiones, mientras que en las pantallas inteligentes Amazon Echo Show y Zoom en Nest Hub Max de Google estarán disponibles a fines del otoño de 2020.