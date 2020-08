Portaltic.-JBL lanza sus primeros auriculares 'gaming' en España, JBL Quantum

19/08/2020 JBL Quantum. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JBL



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



El fabricante JBL, especializado en sonido, ha lanzado este jueves en el mercado español sus primeros auriculares diseñados específicamente para videojuegos, la familia JBL Quantum, compuesta también de un modelo de altavoz 'gaming' para PC.



La gama JBL Quantum desembarca en el ámbito del 'gaming' con el objetivo de ofrecer una "experiencia de sonido más realista" a través de los auriculares, como ha informado la compañía estadounidense a través de un comunicado remitido a Europa Press.



Los auriculares emplean la tecnología de sonido JBL QuantumSOUND Signature, que amplifica cada detalle audible con precisión y sonido envolvente. Está diseñada tanto para escuchar los pasos de los enemigos en los 'shooters' como las luchas de equipo en los videojuegos MOBA.



El buque insignia de la familia, JBL Quantum ONE, emplea la tecnología de sonido exclusiva JBL QuantumSPHERE 360. Testada con jugadores, JBL ha diseñado unos sensores con una tecnología de seguimiento de audio especial en la cabeza del usuario, diseñada para localizar los objetos visuales con el sonido.



El sonido se mueve habitualmente en un plano horizontal, pero los algoritmos de sonido de JBL añaden canales aéreos mediante QuantumSURROUND, que usa un motor de procesamiento de audio para crear un sonido espacial más amplio y realista. Esta característica está disponible en los auriculares JBL Quantum 300, 400, 600 y 800, que completan la familia.



La serie JBL Quantum también cuenta con micrófonos de voz con tecnología de cancelación de eco, con un diseño ligero y con almohadillas de espuma adaptable. JBL Quantum 800 y Quantum ONE también incluyen cancelación activa de ruido para aislarse del entorno.



Todos los modelos de la gama son compatibles con consola, 'smartphone' y PC. No obstante, los modelos JBL Quantum One y 800, los más avanzados de la gama, han sido diseñados especialmente para ser utilizados en PC, mientras que los modelos 600, 400, 300, 200 y 100 encajan mejor con consolas, smartphones e incluso sistemas VR. La familia resulta también compatible con aplicaciones de comunicación como Discord, TeamSpeak y Skype.



ALTAVOZ QUANTUM DUO



Asimismo, el nuevo altavoz JBL Quantum DUO complementa la gama de auriculares y se aprovecha del sonido envolvente Dolby Digital para permitir localizar fácilmente la procedencia del sonido.



JBL Quantum DUO incluye efectos de iluminación durante el juego y, al igual que el resto de la gama JBL Quantum, es totalmente compatible tanto con PC, como con consolas y 'smartphones'.



Los auriculares JBL Quantum ya están disponibles en la web de JBL por un precio que va desde 39,99 hasta 249 euros según el modelo, mientras que JBL Quantum DUO está disponible por 149,99 euros.