Obiang remodela el Gobierno para sacar de la crisis a Guinea Ecuatorial

Nairobi, 20 ago (EFE).- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ha completado la remodelación del Gobierno -donde mantiene a los mismos ministros en carteras clave- a fin de sacar al país de su grave crisis económica, mientras la oposición reclama un Ejecutivo de unidad nacional y la convocatoria de elecciones.

Según informó hoy la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, Obiang nombró a 24 ministros, según un decreto firmado ayer, tras restituir esta semana como primer ministro al veterano dirigente Francisco Pascual Obama Asue.

El pasado día 14, el Gobierno -incluido Obama Asue- dimitió en bloque porque "no ha cumplido los objetivos programáticos, lo que sin duda alguna ha provocado esta situación de crisis que hoy nos exige tomar medidas urgentes", explicó entonces el propio Obiang.

El primer ministro juró el cargo este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo, en una breve ceremonia en la que el presidente le dio varias recomendaciones, entre ellas "el control de los recursos del Estado, la lucha contra la corrupción y el impulso al Plan de Desarrollo Económico Horizonte 2035", según precisó el Ejecutivo.

CRISIS ECONÓMICA AGRAVADA POR LA PANDEMIA

"Nuestro país tiene todos los recursos económicos y tratamos de prevenir una situación de insolvencia", indicó Obiang, cuya nación, uno de los mayores productores de petróleo de África Subsahariana, atraviesa una dura crisis económica por el abaratamiento del crudo, agravada por el devastador impacto de la pandemia de COVID-19.

El ministro de Hacienda, César Augusto Mba Abogo, admitió esta semana: "Se estima que nuestro producto interior bruto (PIB) caería alrededor del 6 % en 2020, frente a un pronóstico inicial de una caída de 1,6 %".

"En un escenario más pesimista estaríamos hablando de una caída del PIB de entre 8,0 y 9,0 %, que si bien es un importante deterioro estaría muy por debajo de los niveles de muchas economías desarrolladas y en desarrollo que estiman tasas de crecimiento negativas de dos dígitos", agregó el titular de Hacienda.

Pese a la remodelación gubernamental, carteras clave como Hacienda, Asuntos Exteriores y Cooperación (Simeon Oyono Esono Angue), Minas e Hidrocarburos (Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente) siguen estando en manos del ministros del Gobierno que, según Obiang, no había cumplido los "objetivos programáticos".

Entre los cambios destacan los nuevos ministros de Defensa, (Victoriano Bibang Nsue Okomo), Sanidad (Diosdado Nsue Milang) o Información, Prensa y Radio (Virgilio Seriche Riloha).

La reestructuración del Gobierno en ese país centroafricano del golfo de Guinea, que tiene unos 1,3 millones de habitantes, fue recibida con gran decepción por la oposición.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde Malabo, el líder de Ciudadanos por la Innovación (CI), Gabriel Nsé Obiang, dijo a Efe que "la repetición de los ministros del anterior Gobierno en carteras clave reafirma que nada ha cambiado, ha sido simplemente una operación de diversión política".

"El problema de Guinea Ecuatorial no está en el cambio de gobiernos, sino en el mismo sistema político, que ya está caducado (...). La solución es depositar su poder en el pueblo y convocar elecciones generales", subrayó el líder de CI, al recordar que "la oposición ha exigido un gobierno de concentración o de unidad nacional y no lo ha aceptado el señor Obiang".

También desde Malabo, el líder de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Andrés Esono, señaló a Efe que "no cambiará nada con este nuevo Ejecutivo", que está lejos de ser "austero y con caras nuevas que aportasen ideas nuevas e innovadoras".

"En un momento en el que el país atraviesa una crisis económica profunda (...), un gobierno con tantos miembros no tiene otra explicación que aferrarse al poder a cualquier precio", agregó Esono, cuyo partido pidió a Obiang "formar un Gobierno de emergencia capaz de emprender las reformas políticas y legislativas, así como la gestión económica y administrativa".

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por grupos pro derechos humanos uno de los países más represivos del mundo, debido a las acusaciones de detenciones y torturas de disidentes y a las denuncias de fraudes electorales.

El país también es visto como uno de los más corruptos. En su Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, la ONG Transparencia Internacional colocaba a Guinea Ecuatorial en el vagón de cola, en el puesto 173 de un total de 180 naciones.

En su Informe Mundial de 2019, Human Rights Watch (HRW) denunció que "los enormes ingresos generados por el petróleo financiaron los fastuosos hábitos de la élite política y hubo escasas mejoras en el acceso a la atención de la salud y la educación básica" del país.

Obiang, de 78 años y quien dirige el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío, Francisco Macías, en un golpe de Estado, es el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.