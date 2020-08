Motor.- Fernando Alonso: "Da igual salir 7º o 30º, tenemos que hacer una carrera perfecta"

19/05/2019 Fernando Alonso en la calificación de las 500 Millas de Indianápolis NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS MCLAREN INDY



El español valora sus opciones de ganar el domingo



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso explicó este jueves que para ganar las 500 millas de Indianápolis necesitas "una carrera perfecta", y se mostró confiado con sus opciones de ganar a pesar de salir 26º en la mítica prueba que se celebrará este domingo.



"Estoy confiado que tenemos una buena puesta punto, tenemos ambición. Tenemos que hacer una carrera perfecta, eso está claro. Para ganar necesitas ritmo, adelantamientos, poco consumo, buenas paradas, suerte en las banderas amarillas, un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello", afirmó en el día de la prensa.



A los mandos de su Ruoff Arrow McLaren SP Chevy número 66, Alonso no pudo estar más rápidos la semana pasada en la lucha por los primeros puestos de la parrilla, pero el doble campeón del mundo se refirió a las claves del óvalo de Indy, y ninguna es salir primero.



"No hay que olvidar que te puedes desdoblar, en cada bandera amarilla. Puedes hacer algo muy diferente en cuanto a estrategia, parando antes que nadie y puedes desdoblarte en la primera oportunidad de bandera amarilla", dijo un Alonso que el domingo aspirará a ser el segundo piloto de la historia con la 'Triple Corona', añadiendo la Indy 500 a Le Mans y el GP de Mónaco.



Para Alonso, y con la historia de su parte, la estrategia es igual de importante que el ritmo, para que la prueba se decida en las últimas vueltas. "Como casi todas las 500 millas se decidirán en las últimas 50, 30, 60 vueltas. En ese momento o estás entre los 10 o 15 primeros por ritmo, has ido remontando, o estás por estrategia alternativa a los líderes. Las primeras 150 vueltas van a ser de un ritmo relajado y de ver cómo va la carrera", afirmó.



"Las opciones están ahí para todos. No creo que haya mucha diferencia entre salir el 7º o el 30º, lo hemos visto todos los años. En 2017 cuando rompí el motor estaba en un grupo de coches que no habían estado ahí nunca. En 2018 recuerdo que Oriol con una bandera amarilla más hubiera ganado la carrera. El año pasado Sato quedó tercero de estar doblado en la vuelta 150", añadió.