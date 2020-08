Ministro colombiano firma la resolución para el regreso del fútbol

Jesús David Murillo de Deportivo Independiente Medellín. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Bogotá, 20 ago (EFE).- El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, firmó este jueves la resolución que permite el regreso de los entrenamientos grupales y de las competencias del fútbol, suspendidas desde el 13 de marzo por la pandemia de la COVID-19.

"Acabo de firmar el acto administrativo que autoriza el inicio de las fases cuatro y cinco para entrenamiento y competencia del fútbol (respectivamente), con las firmas de los ministros del Interior (Alicia Arango) y Deporte (Ernesto Lucena) quedará hoy expedido", dijo Ruiz en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la fecha de reanudación del torneo sigue pendiente y se espera un anuncio en las próximas horas.

Para volver al torneo también se evalúa el comportamiento de la pandemia, pues la intención es que los equipos puedan jugar en su sede y para eso se necesita la aprobación de los alcaldes.

Al respecto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, apoyó el regreso del fútbol en respuesta a una solicitud que le hicieron el Atlético Nacional y el Independiente Medellín.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza los torneos profesionales del país, determinó la semana pasada que no habrá descenso ni ascenso porque el campeonato no se ha podido realizar en su totalidad debido a la pandemia del coronavirus.

La decisión se tomó en una asamblea realizada de manera telemática en la que se acordó que el ascenso y el descenso "se llevarán a cabo al finalizar las competencias del primer semestre del año 2021" y no en diciembre de este año.