Microsoft ayuda a brasileña Petrobras a enfrentar la pandemia

Plataforma de Petrobras en construcción en el astillero Verolme cerca de Río de Janeiro.

(Bloomberg) -- Las grandes petroleras están recurriendo a las grandes empresas tecnológicas para seguir perforando en las costas de Brasil, incluso cuando la pandemia mundial mantiene atrapados a los trabajadores en sus casas.

Frente a la necesidad de mantener a los empleados trabajando de forma remota, Petróleo Brasileiro SA aceleró un cambio hacia una plataforma en la nube de Microsoft Corp. que ya había estado probando antes de los bloqueos, dijo en una entrevista Fernando Lemos, director de tecnología de Microsoft en Brasil. Eso permite al personal acceder desde sus casas a datos que anteriormente solo estaban disponibles en las oficinas de la gigante petrolera en Río, y monitorear el uso de equipos de seguridad en embarcaciones de aguas profundas.

Con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial de Microsoft para procesar su gran cantidad de datos geológicos, Petrobras también apunta a eliminar los pozos secos durante la exploración y alcanzar la producción comercial en los pozos costa afuera más rápido, mientras reduce los costos.

“Aumentamos y aceleramos el uso de inteligencia artificial en buques de perforación”, dijo Lemos. “Fuimos puestos a prueba como proveedores de Petrobras”.

La medida inducida por el coronavirus coloca a Microsoft y a Petrobras a la vanguardia de la computación en la nube para la exploración petrolera, en una industria que desconfía de comprometer información secreta en plataformas de terceros. Pero la asociación con una de las pocas compañías en el mundo que producen más de 2 millones de barriles de crudo al día también puede llevar a Microsoft a la mira de los ambientalistas.

Microsoft tiene uno de los planes de reducción de emisiones de efecto invernadero más agresivos que cualquier empresa de tecnología: un compromiso de ser carbono negativo, eliminando más dióxido de carbono de la atmósfera del que emite, para 2030. El fabricante de software ha comenzado un fondo climático de US$1.000 millones para invertir en empresas verdes y unirse a Nike Inc., Starbucks Corp., Unilever NV y Danone SA en un consorcio dedicado a compartir recursos y tácticas para reducir las emisiones de carbono.

Al mismo tiempo, Microsoft ha sido criticado por defensores del medio ambiente por vender software que se utilizan para ayudar a impulsar la exploración y extracción a clientes como Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp.

Un informe del 19 de mayo de Greenpeace denunciaba a Microsoft y Amazon.com Inc. por sus “conexiones con algunas de las compañías petroleras más sucias del mundo, con el propósito explícito de sacar más petróleo y gas del suelo y llevarlo al mercado de forma más rápida y barata”.

“La importancia y complejidad de la tarea que tenemos por delante es increíble y requerirá la contribución de todas las personas y organizaciones del planeta”, dijo un portavoz de Microsoft en respuesta a preguntas sobre los negocios de la compañía con las petroleras. “Es por eso que estamos comprometidos a continuar trabajando con todos nuestros clientes, incluidos los de la industria energética, para ayudarlos a satisfacer las demandas comerciales actuales mientras innovamos juntos para lograr las necesidades comerciales de un futuro con cero emisiones de carbono”.

Petrobras y Microsoft también argumentan que están reduciendo la huella de carbono mediante el aumento de la eficiencia.

Los grandes productores de petróleo han confiado en tecnología avanzada para el procesamiento de datos durante años, como ejemplo, BP Plc y la italiana Eni SpA ejecutan dos de las supercomputadoras más poderosas del mundo. Sin embargo, la computación en la nube aún enfrenta temores de violaciones de seguridad, y las industrias como la agricultura y el comercio minorista han avanzado más rápido para adoptarla.

Su contrato en Brasil le da a Microsoft un punto de apoyo significativo en un mercado de servicios petroleros que está dominado por los proveedores de equipos de perforación y fracking. Los líderes mundiales en servicios petroleros Schlumberger Ltd., Halliburton Co. y Baker Hughes Co. están compitiendo por convertir a titanes como Exxon y Royal Dutch Shell Plc a sus plataformas digitales.

Petrobras depende en gran medida de su propia investigación después de años de buscar formas de desarrollar depósitos ultra profundos debajo del lecho marino del Atlántico, conocidos como presal. Compañías como Exxon y Shell tienden a depender más de proveedores de servicios como Schlumberger y Halliburton.

Eso le da a Petrobras una ventaja en la adopción de la computación en la nube para la exploración de aguas profundas, dijo Lemos.“Pocas empresas en el mundo investigan en aguas marinas e investigan en aguas profundas”, dijo Lemos. “No tenemos empresas con el mismo nivel de desarrollo que Petrobras para hacer esto. Ni siquiera es justo comparar”.

Para la petrolera estatal, la necesidad fue la madre de la invención. Con el envejecimiento de sus campos costa afuera menos profundos, hace más de una década se convirtió en una cuestión de supervivencia liberar sus reservas en la capa presal en un momento en que los proveedores de servicios petroleros globales se concentraban en desarrollar el fracking para aprovechar los depósitos de shale de Estados Unidos.

Las inversiones multimillonarias en refinerías no rentables y los costosos subsidios a los combustibles bajo un Gobierno anterior dejaron a Petrobras con una pesada carga de deuda que, junto con un escándalo de corrupción masiva, la convirtió en una de las empresas más afectadas durante la anterior caída del mercado petrolero de 2014-2016.

Desde entonces, la empresa ha buscado reinventarse como un productor más ágil y eficiente. Entonces, cuando el covid-19 golpeó a principios de este año y el mercado petrolero volvió a colapsar, Petrobras ya había estado tratando de usar tecnología para reducir costos, mientras lograba aumentar la producción al mismo tiempo.

“Antes estábamos entrenando para la revolución digital. Ahora estamos en una carrera”, dijo Melissa Fernández, directora de tecnología del Instituto Brasileño del Petróleo, un grupo de investigación y políticas con sede en Río que representa a compañías petroleras locales y extranjeras. Ella predice que los expertos en inteligencia artificial y robótica tendrán una gran demanda en la industria petrolera brasileña en los próximos años.

Mientras tanto, se están perdiendo otros trabajos. Petrobras ya ha recortado aproximadamente 20.500 puestos, o 26% de su fuerza laboral, en los últimos cuatro años, y apunta a reducirlo en otro 22% en tres años.

Los esfuerzos para dominar la tecnología están diferenciando a Petrobras de sus pares en América Latina. Petróleos de Venezuela SA y Petróleos Mexicanos, que alguna vez fueron los dos principales productores de la región, han estado lidiando con la disminución de la producción y la infraestructura en ruinas durante años, y Pemex se convirtió recientemente en la compañía petrolera más afectada por la pandemia en término de muertes e infecciones. La colombiana Ecopetrol SA, debido a la decadencia de la producción en el país, se expandió al shale estadounidense el año pasado antes de que la caída de los precios pusiera en duda esos proyectos.

Petrobras comenzó a migrar a sus empleados a Office 365 de Microsoft el año pasado. Luego llegó la pandemia y el software facilitó un rápido aumento en el uso del servicio en la nube Azure de Microsoft. El uso de “terminales virtuales” ha aumentado a alrededor de 15.000 al día. Los geólogos que estudian los datos costa afuera de la compañía ahora lo hacen desde sus hogares. Se amplió un proyecto piloto con Microsoft para monitorear equipos de seguridad en alta mar.

“En tres o cuatro meses, hicimos una transformación que normalmente tomaría de tres a cuatro años”, dijo Nicolás Simone, quien se hizo cargo de la nueva división digital y de innovación de la compañía en octubre. “Nuestro objetivo es mantener la seguridad de nuestros trabajadores, y esto implica el uso de tecnología a gran escala”.

El cambio en Petrobras también le ha otorgado a Facebook Inc. el contrato más grande en América Latina para su plataforma corporativa Workplace. El productor de petróleo está utilizando el servicio para ayudar a implementar una rotación permanente de trabajo desde los hogares para reducir los gastos de oficina incluso después de que terminen los cierres por el covid-19.

El director ejecutivo, Roberto Castello Branco, se ha dirigido al personal a través de transmisiones en vivo por Workplace, mientras que los empleados la utilizan para charlas y videoconferencias.

