Melani Olivares, pesimista con el futuro que le espera al mundo de la cultura

Melani Olivares se ha convertido en la "resistencia". Y es que si estos días la capital se vacía - puesto que la gente huye del calor madrileño en el mes de agosto poniendo rumbo a la playa - la inolvidable protagonista de "Aída" permanece en la ciudad, donde la hemos podido ver disfrutando de una relajada cena con su primo en un céntrico restaurante.



La actriz, muy pesimista, alza la voz para expresar su preocupación por el negro futuro que le espera al mundo de la cultura a causa de la crisis motivada por el coronavirus.



- CHANCE: Melani, Vuelta al trabajo, cómo lo ves.



- MELANI: Bueno, pues estamos jodidos todo el mundo de la cultura pero bueno.



- CH: Hay algún proyecto.



- MELANI: Lo veo jodido la verdad, están muchos teatros cerrados todavía, sin poder volver a currar, con un aforo limitadísimo. Tengo tres hijos a mi cargo y no tengo ni una ayuda.



- CH: ¿Te pilló en mitad de algún proyecto?



- MELANI: Estaba en el teatro y me confinaron. Luego hice lo de Masterchef y ahora empiezo serie. Yo soy afortunada, lo sé.



- CH: Sigues trabajando.



- MELANI: Sí, pero a precios mucho más bajos, estamos jodidos, jodidos.



- CH: ¿Cómo ves la vuelta al cole?



- MELANI: No nos podemos quejar pero mi profesión está jodida. A ver qué dicen. Yo ahora con los tres en casa me lo paso bien.



- CH: ¿Has conocido al bebé de Anabel Alonso?



- MELANI: Pues no, pero la felicito desde aquí que estará feliz.



- CH: ¿No has hablado con ella?



- MELANI: No, pero vamos estará feliz y contenta porque es un encanto y su bebé supongo que también.