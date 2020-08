Médicos que luchan contra la pandemia en Panamá tienen meses sin cobrar su salario

Personal del Ministerio de Salud realiza pruebas de coronavirus en el centro de salud de San Miguel, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 19 ago (EFE).- Más de 300 médicos y otros profesionales de la salud contratados por el Estado panameño para estar en la primera línea de batalla contra la COVID-19, que deja ya 83.754 contagiados y 1.827 muertos en el país, tienen hasta más de dos meses sin cobrar su salario, denunciaron este miércoles algunos de ellos.

"Todo este personal que está en sala de COVID, desde enfermeros, técnicos, laboratorios, camilleros, todos, absolutamente todos estamos trabajando por los aplausos que nos da el pueblo, porque nadie nos ha pagado", le dijo a Efe Michelle Chávez, médico internista con dos años de graduada.

Chávez explicó que ella y al menos otros "300 médicos y personal de salud" panameños atendieron el llamado del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo para trabajar en la lucha contra la pandemia, que llegó a Panamá el 9 de marzo pasado y ha golpeado con fuerza a este pequeño país de 4,2 millones de habitantes.

"Yo firmé mi contrato el 24 de junio en la planilla 959 del Hospital A.Solano, personal en sala de COVID, y hasta el día de hoy no he visto un solo centavo", sostuvo.

Chávez es una de los varios profesionales de la salud que aparecen en un video difundido en redes sociales en Panamá en el que exponen su situación.

La médico internista, que se vio obligada a cerrar su consulta privada a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia, expuso que las autoridades les han dicho que no hay recursos para pagar sus salarios.

Explicó que funcionarios de la Contraloría General les han informado que las nóminas en las que está el personal de salud afectado "no tienen una partida asignada, y que dependemos de que los diputados se reúnan y asignen una partida".

"Hasta el sol de hoy, con toda la bulla que hemos hecho, ni he tenido respuesta del ministro, ni del presidente, y solamente la viceministra nos dijo que tuviéramos consideración, que las finanzas del Estado estaban por el piso. Yo no creo eso, porque a los que trabajan en el Ejecutivo no le adeudan nada, a los diputados tampoco, todos han cobrado al día sus quincenas", razonó la médico.

Estas "son cosas que no deberían estar pasando y a nadie le importa (...) mejor me hubiese quedado buscando mis pacientes por las calles, porque ya usted vio cómo lo tratan a uno" en la administración pública, añadió Chávez.

Las autoridades sanitarias ha reconocido con anterioridad que adeudan salarios así como insumos de protección al personal sanitario y se han comprometido a agilizar los desembolsos y dotaciones necesarias.