Mavericks ganan como equipo; Jazz y Celtics, arrollan; Raptors, sufren

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Los Mavericks Dallas confirmaron este miércoles que saben jugar y ganar como equipo, a pesar de tener en el banquillo al escolta estrella, el esloveno Luka Doncic, y dieron la sorpresa de la tercera jornada de los playoffs al vencer a los favoritos, los Angeles Clippers.

Mientras que los Jazz de Utah y Celtics de Boston arrollaron a sus rivales de los Nuggets de Denver y Sixers de Filadelfia para empatar (1-1) y ponerse (2-0) en sus respectivas series de primera ronda que disputan al mejor de siete.

Doncic, consiguió que los Mavericks jugasen como equipo y el resultado fue el triunfo fácil que lograron ante los Clippers (127-114) que les permitió empatar a 1-1 la serie que disputan al mejor de siete.

El exjugador del Real Madrid, con 28 puntos, 22 conseguidos en la primera parte, volvió a ser el líder del ataque de los Mavericks, pero esta vez para hacer que también estuviese balanceado e implicando en la labor de equipo a otros cinco compañeros que tuvieron números de dos dígitos, incluidos tres reservas que fueron el factor sorpresa ganador.

El exjugador del Real Madrid después de mantener al equipo al frente del marcador en la primera mitad con parcial de 61-56, en la segunda, problemas con las personales le obligaron a quedarse en el banquillo y ahí fue cuando los Mavericks iban a cimentar la victoria.

Dos noches después de haber establecido la mejor marca en la historia de los playoffs para un debut en postemporada, anotó 42 puntos, Doncic solo pudo jugar nueve minutos en la segunda parte.

Doncic se cargó con la cuarta personal en menos de un minuto de haber comenzado el tercer cuarto y aunque mostró su frustración por tener que ir al banquillo, su salida fue el punto de inflexión para que los Mavericks comenzasen a jugar como equipo y fuesen superiores a los Clippers.

Los reservas de los Mavericks aportaron una combinación de 47 puntos por 35 de los Clippers.

Los Mavericks como equipo dominaron a los Clippers en todas las facetas del juego con un 50 (44-88) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 44% (13-29) de triples, además de capturar 49 rebotes por 47 de los Clippers.

Mientras que Doncic también tenía mucho mejor control del balón que en el primer partido cuando cometió 11 perdidas, por apenas una esta noche, siendo otra de las claves en la victoria de los Mavericks.

Doncic tampoco logró un triple doble, pero sus ocho rebotes defensivos y siete asistencias fueron de gran valor en la victoria de los Mavericks.

Mientras que los Clippers vieron como el doble-doble del alero estrella Kawhi Leonard (35 puntos, 10 rebotes y dos asistencias) no les sirvió para alcanzar la victoria porque el resto del equipo no respondió en la labor de conjunto.

Especialmente el alero estrella Paul George que se quedó con apenas 14 puntos tras fallar 13 de 17 tiros de campo, incluidos ocho de 10 triples, y ahí estuvo otra de las claves de la derrota de los Clippers.

El escolta Donovan Mitchell volvió a mostrar su gran momento encestador y con 30 puntos y 8 asistencias lideró el ataque ganador de los Jazz que se impusieron 124-109 a los Nuggets en el segundo partido de la eliminatoria que ahora está empatada a 1-1.

Mitchell, quien en el primer partido consiguió 57 puntos, su mejor marca como profesional, y superó la marca de equipo en playoffs que estaba en poder del exala-pívot Karl Malone, con 50 tantos en el partido que los Jazz jugaron el 22 de abril de 2000 ante los SuperSonics de Seattle, se reivindicó como líder ganador.

Mientras que los Nuggets, esta vez, tuvieron de líderes encestadores al pívot serbio Nikola Jokic y al ala-pívot Michael Power Jr., quienes aportaron 28 puntos cada uno.

Jokic también acabó con un doble-doble de 11 rebotes y seis asistencias, mientras que Powell capturó seis balones, todos bajo el aro de los Nuggets.

El alero Jayson Tatum confirmó el gran momento de juego por el que atraviesa y con 33 puntos se encargó de guiar a los Celtics a una victoria cómoda de 128-101 ante los Sixers y ponerse con ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete.

Tatum anotó el máximo de su carrera en los playoffs por segundo partido consecutivo después de anotar 32 puntos en el primer partido del lunes, donde volvió a ser el líder destacado.

Esta vez el base Kemba Walker si estuvo mejor en la inspiración encestadora al conseguir 22 puntos y el escolta Jaylen Brown llegó a los 20 tantos como mejores jugadores del ataque de los Celtics, que tuvieron la baja del alero Gordon Hayward, quien sufre un esguince de tercer grado en el tobillo derecho.

El pívot camerunés Joel Embiid aportó un doble-doble de 34 puntos y 10 rebotes con los Sixers, y Josh Richardson agregó 18 tantos, que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

Los escoltas, el titular Fred VanVleet, y el reserva Norman Powell, con 24 puntos cada uno, lideraron el ataque ganador de los Raptors de Toronto, que se impusieron por 104-99 a los Nets de Brooklyn en el segundo partido de la eliminatoria, que ahora dominan por 2-0.

Los Nets tuvieron al escolta-alero Garrett Temple de líder que aportó 21 puntos y encabezó una lista de seis jugadores del equipo de Brooklyn, que tuvieron números de dos dígitos.