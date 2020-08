Maravilla Martínez cumple en báscula y vuelve al ring este viernes a los 45

El excampeón mundial de los pesos superwelter y mediano Sergio "Maravilla" Martínez (i) regresará a sus 45 años al ring mañana, viernes, en Torrelavega (Cantabria), frente al español José Fandiño (d) tras cumplir ambos con la báscula en la tarde de este jueves en el gimnasio Kronk de Torrelavega. EFE/Pedro Puente Hoyos

Torrelavega (Cantabria), 20 ago (EFE).- El argentino Sergio "Maravilla" Martínez ,ex campeón mundial de los pesos superwelter y mediano, regresará a sus 45 años al ring este viernes, en Torrelavega (Cantabria), frente al español José Miguel Fandiño, tras cumplir ambos en la báscula en la tarde de este jueves.

Maravilla Martínez ha pesado 73,2 kilogramos, mientras que Fandiño ha marcado 75,2.

Al término del pesaje, que se ha desarrollado en el gimnasio Kronk de Torrelavega, el púgil argentino ha reconocido sentirse "feliz" por volver a pelear a su edad.

"Estoy muy contento porque todo va según lo planificado", ha destacado Martínez, quien, tras llevar seis años de inactividad, ha señalado que "todo va bien: dieta, nutrición, suplementación, entrenamientos, descansos y táctica y estrategia".

Ha valorado el trabajo de su entrenador y de su preparador físico, asegurando que tiene "un equipazo de primera" cuyo trabajo confía que se traduzca en "un extraordinario rendimiento" en el combate de mañana, que se celebrará a las 20.00 horas en los campos de El Malecón, en Torrelavega.

Sin dejar "ni un detalle al azar", Maravilla Martínez, que ha dicho varias veces sentirse "inmensamente feliz", ha señalado que no se habría imaginado "jamás" que con sus 45 años estaría a este nivel. "Todos los boxeadores son más jóvenes que yo", ha añadido.

El secreto de Sergio "Maravilla" Martínez es "enfocarse en lo que uno quiere" para que las sorpresas sean menores.

"Lo que estoy haciendo ahora es intentar que no me sorprenda nada. Hago todo lo posible por hacer entrenamientos duros y tremendamente exigentes para que cuando tenga un rival enfrente, como en este caso va a ser Fandiño, no me sorprenda ni su velocidad, ni su fuerza, ni su potencia ni el entorno, lo que es el miedo escénico", ha explicado.

Por último, ha afirmado que tras 20 años boxeando ha aprendido "a manejar y controlar" las situaciones a las que le somete este deporte. "Y a vivirlo de otra manera, con otra filosofía", ha apostillado.

Además, el torrelaveguense Sergio García, campeón europeo del peso superwelter, protagonizará también mañana una de las otras dos peleas, a diez asaltos, que le servirá para retomar la actividad después del parón obligado por la pandemia de la COVID-19. Será frente al nicaragüense Pablo Mendoza.

El otro combate medirá en el cuadrilátero a Kiko Martínez y a Noe Martínez. EFE

1011705

pgh/mg/arh

(foto)(vídeo)