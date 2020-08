Mañanera AMLO: Filtración parece ser de Lozoya, faltan pruebas

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una filtración del presunto testimonio del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, parte de escándalo de corrupción, “parece” ser auténtico, pero no ofreció ninguna prueba para respaldar su afirmación ni explicó cómo lo sabía.

Escándalo por corrupción salpica a élite política de México

La Fiscalía General de la Républica (FGR) dijo el miércoles por la noche que estaba investigando la filtración de un documento, mismo que fue publicado por varios medios de comunicación afirmando que era el testimonio de Lozoya ante la fiscalía. La FGR no dijo si el documento era genuino, pero inició una investigación sobre la filtración.

El documento nombra a expresidentes, políticos y una periodista. López Obrador dijo que no cree que la filtración perjudique el debido proceso del caso Lozoya.

Se le preguntó a López Obrador si los acusados en la investigación podrían usar la filtración del testimonio para poner en duda los procedimientos judiciales, a lo que respondió que un problema de procedimiento no debería exonerar al culpable.

Otros temas

El promedio de variaciones mensuales de homicidios de enero a julio es de 0.1%, dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. El número total de homicidios en ese período es de 20,494

López Obrador dijo que su gobierno no puede perdonar al propietario de Altos Hornos, Alonso Ancira, si no se devuelven 200 millones de dolares a las arcas públicas por la venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes a Pemex. La oficina del fiscal general acusó a Ancira de lavado de dinero en la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, mismo cargo que se utilizó para solicitar su extradición de España.

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Leaked Document Seems to Be Lozoya’s, But No Proof

©2020 Bloomberg L.P.