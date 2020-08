Macron: No se puede parar el país por los daños de un confinamiento general

EFE/EPA/ERIC GAILLARD / Archivo

París, 20 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, insiste en que el país no se puede parar con un nuevo confinamiento general porque los efectos negativos son "considerables", aunque al mismo tiempo reconoce que no se puede excluir totalmente ningún escenario.

En declaraciones que publica este jueves "Paris Match", Macron admite que con su Gobierno el confinamiento es una de las hipótesis: "no nos prohibimos nada. Lo que hay que evitar es verse desbordado".

Y para conseguirlo, afirma que tienen "estrategias muy localizadas" como la que se aplicó en el departamento de Mayenne, donde se ha producido uno de los rebrotes más importantes en Francia desde el comienzo de la desescalada, que ya va a la baja allí.

Ese tipo de acción local podría llegar a "un reconfinamiento selectivo que se podría instaurar si la situación lo impusiera".

Macron explica que a la gestión de los rebrotes se está superponiendo "la ansiedad económica" y pone el acento en que "todos somos los coautores de esta lucha contra el virus, todos juntos, con la mascarilla, con el distanciamiento físico, con la higiene".

Hace hincapié en que "no se puede parar el país porque los daños colaterales de un confinamiento son considerables".

También en que como "el riesgo cero no existe nunca en una sociedad, hay que responder a esta ansiedad sin caer en la doctrina del riesgo cero" y sin caer en medidas extremas.

Francia vive desde hace semanas una escalada de los contagios declarados. Este miércoles, la Dirección General de Sanidad indicó que en 24 horas se habían contabilizado 3.776 casos, lo que constituye la cifra más alta desde hace más de tres meses y medio.

De esa forma, en una semana se han registrado cerca de 17.000 contagios y la tasa de positivos está subiendo de forma continua (un 3,1 % entre el 10 y el 16 de agosto).