Luis Enrique: "Si la Eurocopa fuera mañana estos 24 serían los convocados"

Captura de vídeo de la RFEF que muestra al entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, que coloca mascarillas con los nombres de los jugadores en sus respectivas taquillas, este jueves, mientras anuncia la lista para los partidos de la Liga de Naciones contra Alemania y Ucrania. EFE

Madrid, 20 ago (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol, declaró este jueves que si la próxima Eurocopa fuera "mañana", los 24 jugadores convocados para los partidos frente a Alemania y Suiza de la Liga de las Naciones serían los que acudirían al campeonato continental.

Un año y medio después de su última convocatoria como seleccionador, el 15 de marzo de 2019, Luis Enrique dio su primera lista tras retomar el mando del combinado absoluto español. En la lista destacan Ansu Fati, Oscar Rodríguez, Eric García, Dani Olmo y Ferrán Torres que formaban la columna vertebral de la sub-21.

"Esta lista responde al objetivo de la selección que es ir a ganar los próximos partidos. Si la Eurocopa fuera mañana estos serían los 24 seleccionados, pero esta lista es reversible a lo largo de la temporada", dijo Luis Enrique, en conferencia de prensa telemática.

"Sé que hay ausencias, pero el mensaje es claro. No me entran todos. Hay varios del PSG a los cuáles seguimos y tienen nivel para estar, igual que Gerard Moreno, Dani Ceballos o Jordi Alba. Los 24 que traigo son para mí los mejores para estos partidos, pero el resto tiene opciones para los siguientes", confesó.

Una de las principales novedades es el joven atacante del Barcelona Ansu Fati, que a sus 17 años puede debutar con la selección absoluta.

"Lo conozco perfectamente y creo que tiene un nivel suficiente y números excelentes. Solo Messi tiene el ratio de minutos y goles superior a él. Tiene grandes posibilidades. Nunca me han dolido prendas en confiar en jugadores jóvenes", apuntó.

"Ansu tiene todo para ser un jugador importante y lo quiero ver. Es diferente jugar en la selección que en el Barcelona, pero creo que tiene presente y será en el futuro importante", confesó.

Otro de los futbolistas que ha sido incluido en esta convocatoria es el atacante del Wolverhampton inglés Adama Traoré, que jugó en el Barcelona anteriormente.

"Tuvimos la oportunidad de entrenarlo durante una pretemporada. Era un jugador que tenía un potencial grande, pero tenía bastantes cosas a pulir y estas dos temporadas en Inglaterra hemos visto su evolución", señaló.

"Antes solo hacía cosas con balón y ahora diferencia situaciones a nivel defensivo y ofensivo. Destaca por su desborde, probablemente sea el futbolista que más desborde tiene de Europa, y es un diamante con un potencial bestial. Tiene hambre y ganas y estamos encantados de incorporarlo", manifestó.

Entre los jóvenes destaca, asimismo, la llamada del central Eric García, que juega en el Manchester City inglés y salió de la cantera del Barcelona.

"Lo conocemos muy bien y, aunque solo tiene 19 años, lo ha hecho muy bien liderando fuera en el Manchester City. Juega en un equipo que tiene muchos paralelismos al tipo de selección que me gusta. Ha jugado preparado, es muy maduro y espero que tenga más oportunidades. Lo convocamos por su nivel", comentó.

El seleccionador español también habló sobre la posibilidad de que alguno de los jugadores convocados no pueda acudir finalmente por un caso relacionado por coronavirus, ya sea por un positivo propio o alguien de su entorno con el que se haya relacionado.

"Estamos preparados para ello en el caso de que sucediera y estamos abiertos a esa posibilidad. Ojalá no se dé, pero le sucederá a España y a otras selecciones. Algún caso habrá", subrayó.

Por último, Luis Enrique justificó la inclusión en la convocatoria de Sergio Busquets, pese a que la temporada realizada por su equipo, el Barcelona, no ha sido buena.

"No he tenido ninguna duda que tiene que estar en la lista. Cuando un club como el Barcelona sufre, lo hacen todos los jugadores, nadie está exento", señaló.

"En el fútbol hay muchos mensajes en los que uno puede fijarse y el lenguaje no verbal lo tenemos en cuenta. La confianza es máxima, es importante y si el equipo consigue el nivel, nos aportará mucho. Suma siempre y futbolísticamente, no hay duda de él", concluyó.