Los "Óscar" de la cocina estadounidense no anunciarán a sus ganadores en 2020

Nueva York, 20 ago (EFE).- Los prestigiosos premios estadounidenses de cocina James Beard, considerados a menudo como los "Óscar" de la gastronomía, informaron este jueves de que no anunciarían a sus ganadores de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, pues creen que no ayudarían a promover la industria.

"Esta decisión se produce cuando los restaurantes continúan sufriendo los graves efectos negativos por la pandemia del COVID-19 y cuando la agitación sustancial y sostenida en la comunidad ha creado un entorno en el que la Fundación cree que la asignación de premios hará poco para promover la industria en su actual batalla", aseveró la organización en un comunicado.

Entre los casi 60 galardones que entrega esta fundación estaba nominado en la categoría de "restaurante excepcional" "Jaleo", del chef español José Andrés, que ya ha sido distinguido por la James Beard en varias ocasiones.

Los premios se iban a desvelar en una ceremonia virtual a través de Twitter que está prevista para el 25 de septiembre y en la que, finalmente, solo se van a entregar los premios que ya habían sido anunciados y que se corresponden con los de "clásicos estadounidenses", "logros a toda una vida", "humanitario del año", "icono del diseño" y "liderazgo".

"No tomamos esta decisión a la ligera. La incertidumbre de este momento para nuestra industria ya es una dura realidad y considerar que alguien ha ganado o perdido dentro del tumultuoso ecosistema hostelero actual no parece ser lo correcto", dijo la directora ejecutiva de la Fundación James Beard, Clare Reichenbach, que agregó que volverán a entregar los premios una vez que la industria haya superado el bache.

La retransmisión de los galardones, explicó la Fundación, destacará a los nominados previamente anunciados y será una "noche de narraciones" en torno a los desafíos históricos que enfrenta la comunidad y a cómo pueden trabajar juntos para reconstruir una industria de restaurantes más fuerte y equitativa.

En esta edición también repetían nominación el también español Eder Montero y su esposa, Alex Raij, de origen argentino, que aspiraban a ser distinguidos como los restauradores más destacados del año por sus distintos negocios abiertos en la ciudad de Nueva York, como "Txikito" o "La Vara", que cuenta con una estrella Michelin.

También se quedarán sin conocer el resultado la mexicana Daniela Soto-Innes, nominada a mejor chef de Nueva York por su restaurante "Atla"; Silvana Salcido, por "Barrio Café Gran Reserva"; Juan Contreras, como mejor cocinero de postres; o Cristina Martínez, como mejor chef de la zona media atlántica.

También Dana Rodríguez, por su restaurante "Super mega bien"; o el chef José Enrique, por su restaurante con el mismo nombre en el corazón de San Juan, en Puerto Rico.