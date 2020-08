Líbano.- Hezbolá dice que no está "preocupado" por el fallo del TEL sobre el asesinato de Hariri

BEIRUT, 20 (DPA/EP)



El partido-milicia Hezbolá ha asegurado que no está "preocupado" por el reciente fallo del Tribunal Especial para Líbano (TEL) que condena a una persona vinculada al grupo chií por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri.



"No estamos preocupados", ha dicho Rana Sahili, miembro del equipo de prensa de Hezbolá, en declaraciones a la agencia de noticias DPA.



El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, ya dijo el pasado viernes, antes de conocerse el veredicto del TEL, que no significaría "nada" para el partido-milicia. "No nos consideramos afectados por cualquiera que sea su decisión", afirmó.



El TEL emitió su fallo el martes condenado a Salim Jamil Ayyash y absolviendo a los otros tres acusados del atentado que el 14 de febrero de 2005 acabó con la vida de Hariri y otras 21 personas dejando más de 200 heridos con la explosión de un coche bomba en Beirut.



El TEL determinó que el asesinato de Hariri fue "sin duda" un "acto político" y que un escuadrón de Hezbolá del que formaban parte los cuatro acusados le llevaba siguiendo desde hacía un año.



Sin embargo, no encontró pruebas suficientes para afirmar que esa vigilancia tuviera como objetivo matar al ex primer ministro y tampoco para establecer que Hezbolá o Siria estuvieran detrás del atentado.



El hijo de Hariri, el también ex primer ministro Saad Hariri, ha reconocido el fallo del TEL pero ha reclamado "sacrificios" a Hezbolá, exigiendo así que entregue a Ayyash a la Justicia, ya que tanto él como los otros tres acusados --ya absueltos-- están en paradero desconocido y han sido procesados 'in absentia'.