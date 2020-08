Lely Céspedes, sin miedo y dispuesta a sacar "los dientes y las uñas por mi familia"

16/08/2020 Lely Céspedes, rumbo al sur para reencontrarse con sus hijos tras sus entrevistas hablando de la detención de Ernesto Neyra EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Tras la detención de Ernesto Neyra por impago continuado de la pensión de los tres hijos que tiene con Lely Céspedes, a la que debe la nada despreciable cantidad de 50.000 euros, la guerra entre ellos ha estallado. Y eso que el bailaor aun permanece en prisión, al no haber saldado esta deuda. Sin embargo, y ante las declaraciones del entorno del ex de Carmen Ordóñez asegurando que no tenía ni idea de que debiese tanto dinero y que estuviese en busca y captura, Lely ha estallado.



Después de una larga temporada alejada de los focos, la andaluza ha vuelto a los platós de televisión para defenderse de quien la acusa de haber enviado a prisión a Ernesto injustamente. Dispuesta a todo, Lely no ha dudado en culpar al bailaor como un padre ausente que nunca se ha hecho cargo de sus niños. Además, lo ha acusado de llevar un alto nivel de vida - yendo en barcos y llenando piscinas - en vez de pagar la manutención de sus hijos, a los que ella en ocasiones no ha tenido dinero ni para darles de comer. Destrozada, Lely ha recordado episodios muy duros vividos al lado de Neyra, y no le ha temblado la voz al llamarle "maltratador".



Sin embargo, Lely no tiene ningún miedo a las repercusiones por estas impactantes declaraciones. Dispuesta a todo por sus tres hijos, la ex del bailador confiesa que por su familia "saco los dientes y las uñas".



- CHANCE: Hola Lely, qué tal. Has pasado muchas calamidades, no te ha estado pagando el dinero por los niños.



- LELY: Si está en la cárcel es por algo.



- CH: ¿Ya te ha pagado todo lo que te debe?



- LELY: No. Me debe más todavía.



- CH: Crees que era porque no podía pagar o porque se lo gastaba en lo que no debía.



- LELY: Yo si no puedo no me voy de vacaciones, no lleno la piscina, no bebo en una casa de 1000 metros cuadrados



- CH: ¿Tú tienes miedo después de esta entrevista?



- LELY: ¿Miedo? Saco los dientes y las uñas por mi familia.



- CH: Tus hijos cómo están.



- LELY: Están bien, son menores pero son casi adultos.



- CH: Entiendo que ellos te apoyan.



- LELY: Claro. Ahora se están dando cuenta de muchas cosas.