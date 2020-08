La masa de aire polar avanza sobre Brasil y provoca nevadas en algunas ciudades

Al menos tres ciudades montañosas de Río Grande do Sul, estado del extremo sur brasileño fronterizo con Argentina y Uruguay, registraron nevadas o lluvias de cristales de hielo al comienzo de la tarde. EFE/David Guzmán/Archivo

Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- La masa de aire polar que amenaza con desplomar las temperaturas en gran parte del territorio brasileño hasta el próximo lunes comenzó a avanzar este jueves por el sur del país y ya provocó cortas nevadas y lluvias de cristales de hielo en las ciudades más meridionales de Brasil.

Al menos tres ciudades montañosas de Río Grande do Sul, estado del extremo sur brasileño fronterizo con Argentina y Uruguay, registraron nevadas o lluvias de cristales de hielo al comienzo de la tarde de este jueves, según la firma Somar Meteorología.

Mientras que los habitantes de Sao Francisco de Paula pudieron apreciar una nevada y una lluvia congelada, y algunos hasta montaron pequeños muñecos de nieve que publicaron en sus redes sociales, los de Nova Petrópolis y Sao José dos Ausentes vieron caer los cristales de hielo.

En estas pequeñas ciudades las nevadas no son inéditas en el invierno austral, como el que vive la región actualmente, pero sí fenómenos poco comunes.

Las nevadas de hoy y las previstas para los próximos días, sin embargo, fueron provocadas por una masa de aire polar procedente de la Antártida y que desplomó las temperaturas en gran parte de Brasil, así como en Argentina y Uruguay.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), las temperaturas más bajas en la mañana de este jueves en todo Brasil se registraron en ciudades del sur del país como Sao José dos Ausentes (3,4 grados centígrados), Canela: (3,6°C), Cambará do Sul (4,6°C), Bento Gonçalves (5,4°C) y Vacaria (7,3°C).

Pero el avance de la masa de aire polar permite prever que la temperatura seguirá cayendo y que puede ubicarse hasta en cuatro grados centígrados negativos el viernes en la ciudad de Sao José dos Ausentes.

De acuerdo con el Inmet, la actual humedad en el ambiente y el frío intenso entrante pueden provocar caída de nieve no sólo en las regiones serranas de Río Grande do Sul, sino también en algunos municipios de los estados de Santa Catarina y de Paraná entre el viernes y el sábado.

El Instituto considera que la ola de frío generará condiciones climáticas atípicas y caídas acentuadas de temperatura en todos los estados del sur de Brasil (Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina), así como en algunos del sudeste (Río de Janeiro, Sao Paulo y Minas Gerais), el centro-oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás) y el norte (Rondonia y Acre).

El fenómeno, de acuerdo con el órgano meteorológico, puede afectar hasta la región sur de la Amazonía, ubicada en su mayor parte en la región tropical.

En estados como Mato Grosso, actualmente afectado por incendios forestales y que cuenta con ecosistemas como el Pantanal y la selva amazónica, la ola de frío puede provocar una caída de la temperatura de hasta 10 grados centígrados.

Ante la previsión de la fuerte caída de las temperaturas, el Ministerio de la Ciudadanía informó en un comunicado que ya activó la Defensa Civil para garantizar protección a las poblaciones más vulnerables, principalmente a las personas que viven y duermen en la calle, a habitantes de áreas rurales y a indígenas.

El Ministerio igualmente pidió al Sistema Único de Asistencia Social que movilice sus agentes "para garantizarle abrigo temporal a esas personas y refuercen sus equipos de actuación en las áreas afectadas".

En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, la temperatura ya cayó desde 16 grados centígrados en la mañana a 13 grados centígrados en la tarde y se prevén madrugadas de sábado y de domingo con frío intenso.

En Río de Janeiro se prevé una caída de temperatura desde los actuales 24 grados centígrados hasta 16°C el viernes, 15°C el sábado y 14°C el domingo.