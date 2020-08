La expansión de Alibaba no es el repunte que buscaba: T. Culpan

(Bloomberg) -- El sólido repunte de Alibaba Group Holding Ltd. tanto en sus ingresos como en sus ganancias en el último trimestre es impresionante. Las ventas aumentaron 34% y los ingresos operativos se elevaron 42% después de los paupérrimos resultados del trimestre anterior. Pero los inversionistas deben saber de dónde provienen esas cifras antes de celebrar una recuperación.

Si bien esta es fundamentalmente una empresa de comercio electrónico –que representó la mitad de los ingresos el año pasado–, el mayor contribuyente individual al crecimiento en el período finalizado en junio fue lo que la compañía china llama “nuevo comercio minorista”. En el mundo de las ventas en línea, esto en realidad se refiere a negocios físicos, como supermercados. Esa categoría, agrupada como “otros”, subió 88% respecto del año anterior.

Su negocio real de comercio electrónico se expandió solo 21%. La única vez que ha tenido resultados peores fue en el trimestre finalizado en marzo, cuando las consecuencias de la pandemia de covid-19 resultaron en un crecimiento de solo 1,1%. Dentro de ese negocio, las comisiones aumentaron 17% y la publicidad, 23%.

El otro gran impulsor del crecimiento de Alibaba fue su prometedora división en la nube, que se expandió 59%. A simple vista, esto es loable; sin embargo, ese negocio continúa derrochando dinero con márgenes de pérdida operativa de 14,4%, el mismo nivel registrado tres meses antes. Claro, este margen se ha reducido en el último año, pero aún hay pocos indicios de que sea posible esperar que Alibaba genere economías de escala sostenidas a medida que crece esa categoría, especialmente de cara a la fuerte competencia de empresas como Tencent Holdings Ltd.

Apalancar sus inversiones en nuevas áreas, como el comercio minorista físico, no es algo malo. Muestra un enfoque pragmático de la inversión a medida que la administración aprovecha nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, los inversionistas que desean animar una recuperación para la mayor empresa de comercio electrónico de China deben tener en cuenta qué es lo que están celebrando.

