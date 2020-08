Irán.- EEUU notifica oficialmente a la ONU su petición de extender el embargo de armas a Irán

12/03/2020 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas POLITICA INTERNACIONAL UN PHOTO/MANUEL ELIAS



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha notificado este jueves de forma oficial a Naciones Unidas su petición de extender el embargo de armas impuesto contra Irán, una decisión que podría provocar un roce diplomático entre Washington y sus aliados.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha sido el que ha entregado la notificación al Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de que ningún miembro tiene, en principio, intención de apoyar la prórroga solicitada.



Ya el pasado viernes, el Consejo de Seguridad rechazó la resolución presentada por Estados Unidos para prorrogar el embargo de armas a Irán al obtener solo dos votos a favor, dos en contra y once abstenciones.



Ahora, la carta de Estados Unidos insiste en que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear firmado en 2015, si bien tanto Irán como otros países del Consejo de Seguridad han señalado que Washington carece de legitimidad alguna para solicitar este tipo de medidas dado que abandonó el acuerdo.



El objetivo del acuerdo es evitar que Irán desarrolle armas nucleares y, antes de que se produjera la salida de Estados Unidos en 2018, no había indicios de que Teherán estuviera incurriendo en una violación del acuerdo.



A pesar de que muchos países consideran que Estados Unidos no puede ahora activar el mecanismo (llamado 'snapback') que incluye el propio tratado por no pertenecer a este, Washington insiste en que puede y ha decidido seguir adelante con la presentación de una resolución ante la ONU.