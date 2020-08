Guaidó llama a un nuevo pacto opositor para rechazar las elecciones legislativas

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 19 ago (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este miércoles a un nuevo pacto entre las principales fuerzas opositoras para rechazar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y acordar una agenda de "lucha y movilización" contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente.

"Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país, para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude (de las elecciones) y salvar a Venezuela", dijo Guaidó en un video difundido en su cuenta en Twitter.

Guaidó también dijo que este nuevo pacto debe organizar un evento para que los venezolanos expresen "su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana", sin ofrecer mayores detalles sobre esta propuesta.

"Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto, que replantea los tableros", agregó.

En su mensaje, Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen como presidente de Venezuela, pidió de manera específica la participación en el nuevo pacto de líderes como la derechista María Corina Machado y el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, quienes han criticado algunas acciones del Gobierno interino que el líder opositor dice presidir.

"Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos (...), asumo el compromiso de continuar la lucha, cueste lo que me cueste", prosiguió.

Asimismo, Guaidó señaló que la ruta de acciones que adelantó con su equipo será discutida con el grueso de la oposición en los próximos 10 días, y que está abierta a modificaciones de acuerdo a los aportes de diversos líderes y organizaciones.

Más de 20 partidos de la oposición venezolana ya rechazaron las parlamentarias de diciembre, que tachan como una "farsa", y adelantaron que no se presentarán a los comicios.

Esta decisión fue respaldada luego por 31 países, que alertaron en un comunicado que "las elecciones parlamentarias, por sí solas, no presentan una solución política; por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida".