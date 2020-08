Greta regresa y pide a Merkel declarar emergencia climática

BERLIN, GERMANY - AUGUST

(Bloomberg) -- Angela Merkel y otros líderes políticos deben abordar los problemas relacionados con el clima como una emergencia, dijo el jueves la activista Greta Thunberg tras reunirse con la canciller alemana en Berlín.

Thunberg, quien junto con otros activistas entregaron a Merkel una carta firmada por 125.000 personas que piden a los líderes hacer un mayor esfuerzo por reducir las emisiones, señaló que la gente debería “dejar sus zonas de confort” y ser lo suficientemente valientes para enfrentar el problema.

“Le dijimos que enfrentamos una emergencia climática”, dijo Thunberg sobre la reunión con Merkel. “Queremos que los líderes den un paso al frente y aborden esto como una emergencia”, indicó en una conferencia de prensa.

Desde su aparición en enero en el Foro Económico Mundial en Davos, Thunberg, como muchos otros activistas, ha adoptado un perfil más bajo debido a que la pandemia hizo que el enfoque en el cambio climático pasara a la salud. Las grandes multitudes que se reunían el año pasado en todo el mundo para protestar han dado paso a campañas en línea, que muchos activistas reconocen que suelen ser menos eficaces.

Ahora, parecen ansiosos por reanudar el impulso.

“Estamos atrapados como en la rueda de un hámster”, dijo Thunberg. “Todos se culpan unos a otros. Alguien tiene que romper ese ciclo”, sostuvo la activista de 17 años, cuyas declaraciones, titubeantes y con voz suave, contrastaron con algunas de sus enfáticas presentaciones anteriores.

Si bien los manifestantes han logrado en cierta medida cambiar la conversación sobre los asuntos climáticos, alentando a regiones como Europa a destinar grandes sumas de dinero a una recuperación más ecológica, están decepcionados de que los Gobiernos aún no hayan hecho promesas explícitas como poner fin a los subsidios para los combustibles fósiles.

La política climática bajo la actual presidencia de la UE y la neutralidad climática que la región pretende tener para 2050 estuvieron en el centro de la reunión en la cancillería, indicó la oficina de Merkel en un comunicado.

“Ambas partes acordaron que el calentamiento del planeta es un desafío global que las naciones industriales tienen la obligación particular de ayudar a superar”, escribió el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, en el documento.

Merkel negoció un paquete climático interno de 54.000 millones de euros (US$64.000 millones) y luego, en junio, un paquete de recuperación económica de 130.000 millones de euros que incluso los ambientalistas reconocieron que era sorprendentemente ecológico.

La mano firme de la canciller durante la pandemia ha aumentado sus índices de aprobación a expensas del Partido Verde, que hace un año compitió con su bloque demócrata cristiano como la fuerza número uno en el país. Las elecciones están previstas para el otoño de 2021 y Merkel ha dicho que no se postulará para un quinto mandato.

Nota Original:Greta Is Back and Tells Merkel to Declare Climate Emergency (2)

©2020 Bloomberg L.P.