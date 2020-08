Grecia registra más casos de COVID-19 en agosto que en pleno estallido

EFE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS

Atenas, 20 ago (EFE).- Grecia ha registrado desde comienzos de agosto más casos de COVID-19 que en la suma de los dos primeros meses de la pandemia, una situación que no se debe al turismo y que está preocupando cada vez mas a los especialistas.

Según los datos más recientes, en lo que va de mes se han detectado 3.271 nuevos casos de coronavirus, frente a los 1.307 de marzo cuando se registró el primer brote y los 1.277 de abril.

Hasta el momento, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha evitado ordenar un nuevo confinamiento generalizado, ni tiene planes de hacerlo, pero ha ampliado las zonas en las que se aplican medidas restrictivas que van mas allá de las vigentes en todo el país.

A la vista del aumento significativo de casos, este miércoles el Ejecutivo decidió aplicar a partir del viernes en las zonas turísticas de Santorini y de la península de Calcida las restricciones aprobadas la semana pasada para las islas de Poros, Paros y Antíparos.

En todas estas áreas estarán prohibidos todo tipo de eventos públicos como fiestas, ferias, procesiones o mercadillos, así como las reuniones de más de nueve personas. En la restauración solo se permite un máximo de cuatro personas por mesa y además es obligatorio el uso de máscarilla, no solo en el interior, como en el resto del país, sino en el exterior.

Al mismo tiempo, se aplica en estas regiones una normativa que también está vigente en otras zonas del país con gran concentración de personas, especialmente en Atenas y Salónica: el cierre de bares y restaurantes a partir de la medianoche hasta las siete de la mañana.

Casi cada día Grecia está registrando mas de 200 nuevos casos. El miércoles, fueron 217, lo que elevó la cifra total a 7.684, y la de fallecidos a 235, con tres defunciones más en 24 horas.

Preocupante es también el aumento de casos en residencias para mayores -en marzo y abril apenas hubo problemas- y entre el personal hospitalario.

En Salónica, la segunda ciudad mas importante del país, se han registrado 13 muertes tan solo en una semana, de las cuales seis fueron en una residencia para mayores.

El hospital AHEPA, uno de los de referencia de Salónica para tratar el coronavirus, el lunes tuvo que dejar de acoger transitoriamente nuevos enfermos de COVID-19 tras registrar 14 casos entre el personal médico y de enfermería.

El problema del aumento se debe sobre todo al descuido que está teniendo la propia población, sobre todo los más jóvenes, y no tanto el turismo, como destacó el viceministro de Protección Ciudadana, Nikos Jardalías.

Así, de los 217 casos del miércoles, tan solo 22 se detectaron en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Desde la apertura de las fronteras el 1 de julio hasta el 16 de agosto, entraron en Grecia casi 2,6 millones de personas, y entre las cerca de 320.000 pruebas que se realizaron en las distintas fronteras, tan solo 615 personas dieron positivo.