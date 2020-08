Fútbol/Sub-21.- Riqui Puig y Pedri refuerzan al renovado equipo de Luis de la Fuente

20/08/2020 Convocatoria de la selección Sub-21 DEPORTES RFEF



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La presencia de los jugadores del FC Barcelona Riqui Puig y Pedro González 'Pedri' es el principal foco de atención en la renovada lista de 23 convocados de la selección española Sub-21, anunciada este jueves por Luis de la Fuente, de cara al próximo partido ante Macedonia del Norte.



La llamada de la selección absoluta a jóvenes valores como Ansu Fati, Eric García o Ferran Torres ha obligado a De la Fuente a emprender una importante renovación en su equipo, que se encuentra inmerso en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Hungría y Eslovenia, que se disputará en mayo. Su siguiente encuentro será el 3 de septiembre en el National Arena Todor Proeski de Skopje.



"Es un gran orgullo que en la selección absoluta se fije en jugadores que también podía estar con nosotros. Eso demuestra que estamos haciendo un muy buen trabajo. Esto es un ejercicio vivo, estamos en constante movimiento y no podemos pararnos nunca. Aparecen constantemente jugadores que destacan en sus clubes e intentaremos beneficiarnos de esa situación", explicó De la Fuente en rueda de prensa.



En este sentido, el riojano apuntó que "Luis Enrique conoce perfectamente a todos los jugadores de las categorías inferiores de la selección porque está perfectamente informado". "Es el reconocimiento a un fútbol español que cada día trabaja mejor y tiene mejores jugadores", celebró sobre el ascenso de jóvenes a la absoluta.



Preguntado por las novedades del Barcelona, dijo sobre Riqui Puig que es un jugador al que seguían "hace mucho tiempo". "Es un futbolista que ha ido creciendo mucho. Puede aportar muchas cosas a la selección, tiene mucha calidad y se adapta perfectamente a la idea de juego que tenemos en la selección", analizó.



En cuanto al joven Pedri (17 años), que esta misma tarde será presentado como jugador azulgrana, advirtió de que "se equivocará si no entiende que debe ir paso a paso".



"Pero me consta que es un chico que está muy bien formado y muy bien asesorado. Nos felicitamos por tener a jugadores tan jóvenes en categorías superiores. Ojalá entienda que acaba de llegar y que todavía le queda un camino muy importante, el más difícil. Nosotros le vamos a ayudar en todo lo que podamos", garantizó.



--LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.



PORTEROS: Daniel Martín (Real Betis), Iñaki Peña (Barcelona) y Josep Martínez (Leipzig).



DEFENSAS: Gonzalo Ávila (Espanyol), Óscar Gil (Elche), Marc Cucurella (Getafe), Adriá Giner (Espanyol), Enrique Clemente (Real Zaragoza), José Manuel Hernando (Real Madrid) y Hugo Guillamón (Valencia).



CENTROCAMPISTAS: Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Carles Aleñá (Barcelona), Gonzalo Villar (Roma), Riqui Puig (Barcelona), Francisco José Beltrán (Celta), Andrés Martín (Rayo Vallecano), Valery Fernández (Girona) y Pedro González 'Pedri' (Barcelona).



DELANTEROS: Alejandro Pozo (Sevilla), Daniel Gómez (Levante), Hugo Duro (Getafe) y Javier Puado (Espayol).